Попытки расшатать ситуацию в Белоруссии направлены против союза с Россией
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии направлены против Союзного государства с Россией, заявил в понедельник первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
"Мы прекрасно видим ситуацию в мире. Отказ ведущих стран Запада от многосторонности, политика диктата и санкций, информационные войны и гонка вооружений не просто набирают силу. Уже сегодня они подводят мир к той опасной черте, за которой единственно важным вопросом всего человечества становится вопрос о его выживании… В этой ситуации Союзное государство, которое воспринималось нашими народами как локомотив интеграционных процессов, в очередной раз покалывает свою особую значимость. Именно против Союза сегодня направлены многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии", - заявил Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания, которое проходит в режиме видеоконференции.
"Цель очевидна: оторвать Беларусь от России, разделить наши народы, используя для этого новейший арсенал информационных войн и разработок по выполнению цветных революций. Уверен, что вместе мы этого не допустим. Хочу поблагодарить российское руководство, Вячеслава Викторовича Володина и всех наших коллег, россиян за политическую и информационную поддержку, отказываемую белорусскому народу в праве самостоятельно определять судьбу своей страны", - заявил Андрейченко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, они переместились с центральных улиц во дворы жилых домов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.