https://ria.ru/20201221/politika-1590208287.html

Попытки расшатать ситуацию в Белоруссии направлены против союза с Россией

Попытки расшатать ситуацию в Белоруссии направлены против союза с Россией

Многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии направлены против Союзного государства с Россией, заявил в понедельник первый... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:27

2020-12-21T13:27

2020-12-21T13:27

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

владимир андрейченко

белоруссия

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии направлены против Союзного государства с Россией, заявил в понедельник первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.По словам спикера, противостоять этому Минск и Москва могут только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, они переместились с центральных улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201218/predsedatelstvo-1589882352.html

россия

белоруссия

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россия, владимир андрейченко, белоруссия