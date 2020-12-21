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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20201221/politika-1590208287.html
Попытки расшатать ситуацию в Белоруссии направлены против союза с Россией
Попытки расшатать ситуацию в Белоруссии направлены против союза с Россией
Многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии направлены против Союзного государства с Россией, заявил в понедельник первый... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:27
2020-12-21T13:27
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
владимир андрейченко
белоруссия
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии направлены против Союзного государства с Россией, заявил в понедельник первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.По словам спикера, противостоять этому Минск и Москва могут только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, они переместились с центральных улиц во дворы жилых домов.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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россия, владимир андрейченко, белоруссия

Попытки расшатать ситуацию в Белоруссии направлены против союза с Россией

13:27 21.12.2020
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© POOL
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии направлены против Союзного государства с Россией, заявил в понедельник первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
"Мы прекрасно видим ситуацию в мире. Отказ ведущих стран Запада от многосторонности, политика диктата и санкций, информационные войны и гонка вооружений не просто набирают силу. Уже сегодня они подводят мир к той опасной черте, за которой единственно важным вопросом всего человечества становится вопрос о его выживании… В этой ситуации Союзное государство, которое воспринималось нашими народами как локомотив интеграционных процессов, в очередной раз покалывает свою особую значимость. Именно против Союза сегодня направлены многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Белоруссии", - заявил Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания, которое проходит в режиме видеоконференции.
По словам спикера, противостоять этому Минск и Москва могут только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала.
"Цель очевидна: оторвать Беларусь от России, разделить наши народы, используя для этого новейший арсенал информационных войн и разработок по выполнению цветных революций. Уверен, что вместе мы этого не допустим. Хочу поблагодарить российское руководство, Вячеслава Викторовича Володина и всех наших коллег, россиян за политическую и информационную поддержку, отказываемую белорусскому народу в праве самостоятельно определять судьбу своей страны", - заявил Андрейченко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, они переместились с центральных улиц во дворы жилых домов.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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