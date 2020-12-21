https://ria.ru/20201221/pobeditel-1590278307.html

RT стал лучшим российским диджитал-брендом по версии Webby Awards 2020

RT стал лучшим российским диджитал-брендом по версии Webby Awards 2020

Рейтинг International Webby Winner Index среди российских компаний возглавил RT, сообщается на сайте телеканала. Победы RT в 2020 году позволили России впервые... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:56

2020-12-21T18:56

2020-12-21T18:56

телеканал rt

освенцим

технологии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рейтинг International Webby Winner Index среди российских компаний возглавил RT, сообщается на сайте телеканала. Победы RT в 2020 году позволили России впервые оказаться среди успешных стран в диджитал-сфере. В целом RT завоевал сразу две высшие награды Webby Awards в 2020 году, а также дважды оказывался финалистом премии.Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), получил весной People's Voice Award (награду по итогам зрительского голосования премии Webby) сразу в двух категориях — "Иммерсивная и смешанная реальность": "Объемная съемка" и "Новости". Кроме того, фильм "Уроки Аушвица" вышел в финал в категории "Иммерсивная и смешанная реальность": "Анимация".Фильм RT создан в рамках проекта #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семеновым при участии учеников московской школы №548. Лента объединяет в себе элементы виртуальной реальности, 3D-рисунки детей и технологию объемной съемки.AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, созданного к 100-летию со дня расстрела царской семьи, вышла в финал в категории "Лучшее использование дополненной реальности". В рамках #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых начала XX века с технологиями дополненной реальности.Webby Awards — одна из самых престижных премий в области интернета, по мнению The New York Times, её ещё называют интернет-"Оскаром". В жюри премии числятся более 2 тыс. профессионалов веб- и медиарынка.

https://ria.ru/20200623/1573323688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, освенцим, технологии