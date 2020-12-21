https://ria.ru/20201221/peskov-1590195376.html
Песков отметил важность рассекречивания архивов
Песков отметил важность рассекречивания архивов
Рассекречивание архивов очень важно, оно происходит ежегодно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:29
2020-12-21T12:29
2020-12-21T12:29
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_783a8542f17f7f674ca69b4024f1671b.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рассекречивание архивов очень важно, оно происходит ежегодно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень важно. И вы знаете, что последовательно и постепенно все больше и больше документов рассекречивается по мере того, как этот гриф теряет актуальность. Это происходит ежегодно", - ответил Песков на вопрос о том, насколько президент связывает открытие архивов и недопустимость искажения истории и планирует ли он рассекречивать какие-то архивы.
https://ria.ru/20200521/1571790772.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b11aeea7340f163ec4bc4ed61df4aca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество