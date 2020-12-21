https://ria.ru/20201221/peskov-1590195376.html

Песков отметил важность рассекречивания архивов

Песков отметил важность рассекречивания архивов

Рассекречивание архивов очень важно, оно происходит ежегодно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:29

2020-12-21T12:29

2020-12-21T12:29

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рассекречивание архивов очень важно, оно происходит ежегодно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень важно. И вы знаете, что последовательно и постепенно все больше и больше документов рассекречивается по мере того, как этот гриф теряет актуальность. Это происходит ежегодно", - ответил Песков на вопрос о том, насколько президент связывает открытие архивов и недопустимость искажения истории и планирует ли он рассекречивать какие-то архивы.

https://ria.ru/20200521/1571790772.html

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дмитрий песков, общество