https://ria.ru/20201221/pensii-1590273361.html

В Госдуме назвали способы повысить пенсии россиян

В Госдуме назвали способы повысить пенсии россиян

Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как можно повысить пенсии россиянам. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:24

2020-12-21T18:24

2020-12-21T19:29

ярослав нилов

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_db7c186c2a0d7406e3e3124bb7124dd5.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как можно повысить пенсии россиянам.Депутат предложил для начала ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов.При этом Нилов затруднился сказать, какую пенсию сейчас можно считать максимально допустимой в России. Например, космонавты и летчики-испытатели получают больше ста тысяч рублей."Для каждой категории свой максимально допустимый уровень пенсии", — отметил он.Депутат добавил, что не считает завышенными ожидания россиян, которые хотели бы получать пенсию в размере 45 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/pensiya-1590159969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, госдума рф, общество