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В Госдуме назвали способы повысить пенсии россиян
В Госдуме назвали способы повысить пенсии россиян
Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как можно повысить пенсии россиянам. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:24
2020-12-21T18:24
2020-12-21T19:29
ярослав нилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как можно повысить пенсии россиянам.Депутат предложил для начала ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов.При этом Нилов затруднился сказать, какую пенсию сейчас можно считать максимально допустимой в России. Например, космонавты и летчики-испытатели получают больше ста тысяч рублей."Для каждой категории свой максимально допустимый уровень пенсии", — отметил он.Депутат добавил, что не считает завышенными ожидания россиян, которые хотели бы получать пенсию в размере 45 тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/pensiya-1590159969.html
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ярослав нилов, госдума рф, общество
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости
. Председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы
Ярослав Нилов рассказал, как можно повысить пенсии россиянам.
Депутат предложил для начала ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов.
"Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%. Во-вторых, конфискованные у коррупционеров деньги нужно не размывать в общем бюджете, а окрашивать и использовать для обеспечения роста пенсий", — заявил он в эфире НСН.
При этом Нилов затруднился сказать, какую пенсию сейчас можно считать максимально допустимой в России. Например, космонавты и летчики-испытатели получают больше ста тысяч рублей.
"Для каждой категории свой максимально допустимый уровень пенсии", — отметил он.
Депутат добавил, что не считает завышенными ожидания россиян, которые хотели бы получать пенсию в размере 45 тысяч рублей.