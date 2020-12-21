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Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов
Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 марта представить в правительство предложения по совершенствованию оплаты труда педагогов с учётом МРОТ не... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:07
2020-12-21T10:12
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
михаил мишустин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
образование - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 марта представить в правительство предложения по совершенствованию оплаты труда педагогов с учётом МРОТ не ниже прожиточного минимума, сообщает кабмин в понедельник."Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил мишустин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), образование - общество

Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов

10:07 21.12.2020 (обновлено: 10:12 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 марта представить в правительство предложения по совершенствованию оплаты труда педагогов с учётом МРОТ не ниже прожиточного минимума, сообщает кабмин в понедельник.
"Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
Онлайн-конференция на тему: Дистанционное обучение: трудности, вызовы и новые возможности для педагога. - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 09:00
Педагоги рассказали о трудностях дистанционного обучения
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Михаил МишустинМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Образование - Общество
 
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