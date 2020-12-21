https://ria.ru/20201221/pedagogi-1590167395.html

Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов

Мишустин поручил представить предложения по увеличению зарплаты педагогов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 марта представить в правительство предложения по совершенствованию оплаты труда педагогов с учётом МРОТ не... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:07

2020-12-21T10:07

2020-12-21T10:12

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

михаил мишустин

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

образование - общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 марта представить в правительство предложения по совершенствованию оплаты труда педагогов с учётом МРОТ не ниже прожиточного минимума, сообщает кабмин в понедельник."Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

https://sn.ria.ru/20201215/obrazovanie-1589193432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил мишустин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), образование - общество