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Протестующие сорвали поездку Пашиняна в Сюникскую область
Протестующие сорвали поездку Пашиняна в Сюникскую область
Премьер Армении Никол Пашинян прервал поездку в Сюникскую область, поскольку протестующие заблокировали автодорогу. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:49
2020-12-21T15:27
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 дек — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян прервал поездку в Сюникскую область, поскольку протестующие заблокировали автодорогу.Сегодня около города Горис проходит акция протеста: митингующие называют Пашиняна виновным в подрыве безопасности Сюникской области. Премьер успел посетить лишь Сисиан, где встретился с местными жителями. Он призывал разблокировать трассы для организации таких же встреч в других населенных пунктах.Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.
https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590188132.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/pashinyan-1590039419.html
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никол пашинян, армения, в мире

Протестующие сорвали поездку Пашиняна в Сюникскую область

13:49 21.12.2020 (обновлено: 15:27 21.12.2020)
 
© Nikol Pashinyan/FacebookНикол Пашинян во время визита в село Сарнакунк Сюникской области Армении. Кадр видео
Никол Пашинян во время визита в село Сарнакунк Сюникской области Армении. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Nikol Pashinyan/Facebook
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ЕРЕВАН, 21 дек — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян прервал поездку в Сюникскую область, поскольку протестующие заблокировали автодорогу.
Сегодня около города Горис проходит акция протеста: митингующие называют Пашиняна виновным в подрыве безопасности Сюникской области. Премьер успел посетить лишь Сисиан, где встретился с местными жителями. Он призывал разблокировать трассы для организации таких же встреч в других населенных пунктах.

"Теперь убедился, что дорога закрыта, чтобы не стало очевидным то, что в Горисе, Капане, Каджаране, Мегри та же атмосфера, что и в Сисиане. Тем более в этот траурный день (по жертвам эскалации конфликта в Карабахе. — Прим. ред.) мы не пойдем на силовые действия. Возвращаюсь в Ереван. Я задолжал одно посещение Горису, Капану, Каджарану и Мегри", — объяснил Пашинян.

Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.
Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги.
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Мирное соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.
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