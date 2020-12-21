https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590214513.html

Протестующие сорвали поездку Пашиняна в Сюникскую область

Протестующие сорвали поездку Пашиняна в Сюникскую область

Премьер Армении Никол Пашинян прервал поездку в Сюникскую область, поскольку протестующие заблокировали автодорогу. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:49

2020-12-21T13:49

2020-12-21T15:27

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 дек — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян прервал поездку в Сюникскую область, поскольку протестующие заблокировали автодорогу.Сегодня около города Горис проходит акция протеста: митингующие называют Пашиняна виновным в подрыве безопасности Сюникской области. Премьер успел посетить лишь Сисиан, где встретился с местными жителями. Он призывал разблокировать трассы для организации таких же встреч в других населенных пунктах.Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590188132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/pashinyan-1590039419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире