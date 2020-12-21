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В Евросоюзе рассказали о поворотном моменте в развитии пандемии
В Евросоюзе рассказали о поворотном моменте в развитии пандемии
Поворотный момент в развитии пандемии коронавируса пока еще не наступил, заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:14
2020-12-21T19:14
2020-12-21T20:22
распространение нового коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Поворотный момент в развитии пандемии коронавируса пока еще не наступил, заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Имар Кук."Мы еще не находимся в поворотном моменте этой пандемии. Потребуется время, чтобы развернуть вакцину в достаточно большом количестве, чтобы все наши граждане могли быть защищены", - сказала Кук на пресс-конференции.Европейское агентство по лекарственным средствам в понедельник рекомендовало с условием продолжения сбора информации использование на рынке Евросоюза первой вакцины от COVID-19. Речь идет о препарате от Pfizer/BioNTech. Свое одобрение должна еще дать Еврокомиссия. Решение ожидается также в понедельник.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, в мире