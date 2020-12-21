https://ria.ru/20201221/ozhog-1590165743.html
Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы
Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы
Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:52
2020-12-21T09:52
2020-12-21T09:58
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ."На днях в одном из детских садов города Полевского несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением. По данному факту следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Уточняется, что проверка проводится на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, проводится экспертиза, также опрашиваются сотрудники детского сада и родители воспитанников.
https://ria.ru/20201209/otravlenie-1588339096.html
свердловская область
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости.
Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области
, следователи организовали проверку, сообщает в понедельник региональное управление СК
РФ.
"На днях в одном из детских садов города Полевского несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением. По данному факту следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка проводится на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, проводится экспертиза, также опрашиваются сотрудники детского сада и родители воспитанников.