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Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы
Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы
Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:52
2020-12-21T09:58
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ."На днях в одном из детских садов города Полевского несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением. По данному факту следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Уточняется, что проверка проводится на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, проводится экспертиза, также опрашиваются сотрудники детского сада и родители воспитанников.
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия

Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы

09:52 21.12.2020 (обновлено: 09:58 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"На днях в одном из детских садов города Полевского несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением. По данному факту следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Уточняется, что проверка проводится на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, проводится экспертиза, также опрашиваются сотрудники детского сада и родители воспитанников.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьПроисшествия
 
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