https://ria.ru/20201221/ozhog-1590165743.html

Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы

Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы

Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:52

2020-12-21T09:52

2020-12-21T09:58

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Несколько детей получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной с основным освещением в одном из детских садов в городе Полевской Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ."На днях в одном из детских садов города Полевского несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением. По данному факту следственным отделом по городу Полевской СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Уточняется, что проверка проводится на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, проводится экспертиза, также опрашиваются сотрудники детского сада и родители воспитанников.

https://ria.ru/20201209/otravlenie-1588339096.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия