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В Госдуму внесли проект об усилении контроля за владением оружием
В Госдуму внесли проект об усилении контроля за владением оружием
В Госдуму внесен законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:52
2020-12-21T14:52
россия
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
георгий карлов
эрнест валеев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим две и более судимости, а также хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии, сообщил журналистам в понедельник один из авторов проекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, депутаты предлагают исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений."Мы убеждены, что иметь в своем распоряжении оружие не должны те, кто неоднократно преступал закон и так и не встал на путь исправления", - заявил Пискарев.Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия."Сегодня в среде тех, кто увлекается историей, пользуются популярностью охолощенные (лишенные боевых свойств) образцы оружия прошлого - списанные револьверы, пистолеты ТТ, автоматы ППШ и другие, история которых связана с победами нашей армии. Но списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде, за последние 5 лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению", - рассказал один из авторов документа.Глава комитета подчеркнул, что предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду, и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".Согласно пояснительной записке к документу, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента, законопроектом также уточняются основания для аннулирования лицензий и разрешений. Дополнительно устанавливаются основания для изъятия оружия и патронов, направленные на "недопущение ношения оружия лицами, находящимися в состоянии опьянения".Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в СМИ и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".Предполагается, что закон, в случае его принятия, может вступить в силу через год со дня его официального опубликования. По мнению авторов, это позволит "субъектам, чьи права и интересы будут затронуты, заранее ознакомиться с его положениями и принять меры по недопущению нарушения законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия".Пискарев также уточнил, что кроме него, авторами проекта выступили депутаты Эрнест Валеев, Фарит Ганиев, Георгий Карлов, Иван Квитка (все представляют "Единую Россию").
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россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), георгий карлов, эрнест валеев, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуму внесли проект об усилении контроля за владением оружием

14:52 21.12.2020
 
© Depositphotos / DmyToМужчина держит в руке пистолет
Мужчина держит в руке пистолет - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / DmyTo
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим две и более судимости, а также хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии, сообщил журналистам в понедельник один из авторов проекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, депутаты предлагают исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.
"Мы убеждены, что иметь в своем распоряжении оружие не должны те, кто неоднократно преступал закон и так и не встал на путь исправления", - заявил Пискарев.
Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.
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"Сегодня в среде тех, кто увлекается историей, пользуются популярностью охолощенные (лишенные боевых свойств) образцы оружия прошлого - списанные револьверы, пистолеты ТТ, автоматы ППШ и другие, история которых связана с победами нашей армии. Но списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде, за последние 5 лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению", - рассказал один из авторов документа.
Глава комитета подчеркнул, что предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду, и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".
Согласно пояснительной записке к документу, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента, законопроектом также уточняются основания для аннулирования лицензий и разрешений. Дополнительно устанавливаются основания для изъятия оружия и патронов, направленные на "недопущение ношения оружия лицами, находящимися в состоянии опьянения".
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Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в СМИ и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Предполагается, что закон, в случае его принятия, может вступить в силу через год со дня его официального опубликования. По мнению авторов, это позволит "субъектам, чьи права и интересы будут затронуты, заранее ознакомиться с его положениями и принять меры по недопущению нарушения законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия".
Пискарев также уточнил, что кроме него, авторами проекта выступили депутаты Эрнест Валеев, Фарит Ганиев, Георгий Карлов, Иван Квитка (все представляют "Единую Россию").
 
РоссияВасилий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Георгий КарловЭрнест ВалеевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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