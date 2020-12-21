https://ria.ru/20201221/oruzhie-1590230688.html

В Госдуму внесли проект об усилении контроля за владением оружием

В Госдуму внесли проект об усилении контроля за владением оружием

В Госдуму внесен законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:52

2020-12-21T14:52

2020-12-21T14:52

россия

василий пискарев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

георгий карлов

эрнест валеев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим две и более судимости, а также хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии, сообщил журналистам в понедельник один из авторов проекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, депутаты предлагают исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений."Мы убеждены, что иметь в своем распоряжении оружие не должны те, кто неоднократно преступал закон и так и не встал на путь исправления", - заявил Пискарев.Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия."Сегодня в среде тех, кто увлекается историей, пользуются популярностью охолощенные (лишенные боевых свойств) образцы оружия прошлого - списанные револьверы, пистолеты ТТ, автоматы ППШ и другие, история которых связана с победами нашей армии. Но списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде, за последние 5 лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению", - рассказал один из авторов документа.Глава комитета подчеркнул, что предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду, и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".Согласно пояснительной записке к документу, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента, законопроектом также уточняются основания для аннулирования лицензий и разрешений. Дополнительно устанавливаются основания для изъятия оружия и патронов, направленные на "недопущение ношения оружия лицами, находящимися в состоянии опьянения".Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в СМИ и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".Предполагается, что закон, в случае его принятия, может вступить в силу через год со дня его официального опубликования. По мнению авторов, это позволит "субъектам, чьи права и интересы будут затронуты, заранее ознакомиться с его положениями и принять меры по недопущению нарушения законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия".Пискарев также уточнил, что кроме него, авторами проекта выступили депутаты Эрнест Валеев, Фарит Ганиев, Георгий Карлов, Иван Квитка (все представляют "Единую Россию").

https://ria.ru/20201214/oruzhie-1589140817.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/oruzhie-1580595355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), георгий карлов, эрнест валеев, госдума рф, единая россия, общество