https://ria.ru/20201221/onischenko-1590155536.html
Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
Новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома в этом году, позволят сдержать эпидемический процесс и укрепят семьи, считает академик РАН,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:15
2020-12-21T07:15
2020-12-21T07:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
геннадий онищенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома в этом году, позволят сдержать эпидемический процесс и укрепят семьи, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что число новых выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 28 948, до 2 848 377.Парламентарий отметил, что в этом году не предполагаются массовые гуляния, поэтому новогодние каникулы сдержат заболеваемость коронавирусом.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_f46e53ce93547b2df8d90e928d630608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко, общество