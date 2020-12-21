Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс

"Вот я вспоминаю прошлый новый год, весь Охотный ряд, начиная от Большого театра и до "Пушкина" (памятника - ред.) по Тверской, был закрытый, там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо. А в этом году все будут больше по домам, пообщаются друг с другом, это укрепит во многом наши семьи и сдержит эпидемический процесс", - сказал Онищенко РИА Новости.