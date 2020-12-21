Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/onischenko-1590155536.html
Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
Новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома в этом году, позволят сдержать эпидемический процесс и укрепят семьи, считает академик РАН,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:15
2020-12-21T07:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
геннадий онищенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома в этом году, позволят сдержать эпидемический процесс и укрепят семьи, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что число новых выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 28 948, до 2 848 377.Парламентарий отметил, что в этом году не предполагаются массовые гуляния, поэтому новогодние каникулы сдержат заболеваемость коронавирусом.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_f46e53ce93547b2df8d90e928d630608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко, общество

Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс

07:15 21.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома в этом году, позволят сдержать эпидемический процесс и укрепят семьи, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что число новых выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 28 948, до 2 848 377.
Парламентарий отметил, что в этом году не предполагаются массовые гуляния, поэтому новогодние каникулы сдержат заболеваемость коронавирусом.
"Вот я вспоминаю прошлый новый год, весь Охотный ряд, начиная от Большого театра и до "Пушкина" (памятника - ред.) по Тверской, был закрытый, там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо. А в этом году все будут больше по домам, пообщаются друг с другом, это укрепит во многом наши семьи и сдержит эпидемический процесс", - сказал Онищенко РИА Новости.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГеннадий ОнищенкоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния