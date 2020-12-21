https://ria.ru/20201221/obschestvo-1590193017.html

Власти Москвы опровергли данные об опросе по участию учителей в митингах

Власти Москвы опровергли данные об опросе по участию учителей в митингах

Анкеты с вопросами об участии московских учителей в митингах департамент образования и науки не рассылал, исследования проводит центр РАНХиГС, сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:21

2020-12-21T12:21

2020-12-21T12:21

москва

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Анкеты с вопросами об участии московских учителей в митингах департамент образования и науки не рассылал, исследования проводит центр РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента."В связи с сообщениями в СМИ о том, что власти Москвы разослали по школах вопросы об участии учителей в митингах, департамент образования и науки выступает с опровержением. Департамент образования не рассылал в школу подобных вопросов. Центр социологических исследований РАНХиГС самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что содержание анкеты определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований РАНХиГС."Участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей совершенно добровольное и анонимное. Опрос направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589462370.html

https://ria.ru/20201024/pensionerka-1581291874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество