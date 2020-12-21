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Власти Москвы опровергли данные об опросе по участию учителей в митингах
Власти Москвы опровергли данные об опросе по участию учителей в митингах
Анкеты с вопросами об участии московских учителей в митингах департамент образования и науки не рассылал, исследования проводит центр РАНХиГС, сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:21
2020-12-21T12:21
москва
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Анкеты с вопросами об участии московских учителей в митингах департамент образования и науки не рассылал, исследования проводит центр РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента."В связи с сообщениями в СМИ о том, что власти Москвы разослали по школах вопросы об участии учителей в митингах, департамент образования и науки выступает с опровержением. Департамент образования не рассылал в школу подобных вопросов. Центр социологических исследований РАНХиГС самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что содержание анкеты определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований РАНХиГС."Участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей совершенно добровольное и анонимное. Опрос направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий", - добавили в пресс-службе.
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москва, общество

Власти Москвы опровергли данные об опросе по участию учителей в митингах

12:21 21.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Анкеты с вопросами об участии московских учителей в митингах департамент образования и науки не рассылал, исследования проводит центр РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
"В связи с сообщениями в СМИ о том, что власти Москвы разослали по школах вопросы об участии учителей в митингах, департамент образования и науки выступает с опровержением. Департамент образования не рассылал в школу подобных вопросов. Центр социологических исследований РАНХиГС самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что содержание анкеты определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований РАНХиГС.
"Участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей совершенно добровольное и анонимное. Опрос направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий", - добавили в пресс-службе.
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