https://ria.ru/20201221/nevskiy-1590273587.html

Наместник Александро-Невской лавры просит вернуть Церкви саркофаг князя

Наместник Александро-Невской лавры просит вернуть Церкви саркофаг князя

Находящийся в Эрмитаже мемориальный комплекс раки (саркофаг) Александра Невского, где ранее хранились его мощи, следует возвратить Русской православной церкви в РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:26

2020-12-21T18:26

2020-12-21T18:26

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр невский

русская православная церковь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Находящийся в Эрмитаже мемориальный комплекс раки (саркофаг) Александра Невского, где ранее хранились его мощи, следует возвратить Русской православной церкви в знак восстановления исторической справедливости, считает наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий."Передача святынь, которые находятся в музеях, - это наиболее сложный вопрос, и, конечно, в первую очередь святейший патриарх поставил… просьбу о возвращении раки для мощей Александра Невского,… которая была изготовлена еще при императрице Елизавете Петровне… Она попала в 1922 году в Эрмитаж и ныне там находится… Какие-то части… этого комплекса утрачены, но большинство сохранилось, и, конечно,… мы не отказываемся от того, чтобы эта рака вернулась, потому что она была предназначена как вместилище святых мощей… и это был бы огромный подарок и восстановление некоей справедливости", - сказал он журналистам.При этом, как отметил епископ, надо поблагодарить Эрмитаж за то, что "в свое время рака не попала в переплавку", как это произошло со многими изъятыми церковными ценностями. Назарий добавил также, что такие вопросы, как возвращение музейной реликвии РПЦ, не решаются "наскоком" и следует искать компромиссный вариант.Серебряная рака была создана по повелению императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века и является шедевром русского декоративно-прикладного искусства. Общий вес раки – около 1,5 тонны. В комплекс раки входит семь частей: малая рака (малый ковчег), изготовленная в 1695 году при Петре I и Иване V в стиле московское барокко; большая рака с крышкой-иконой, изготовленная при Елизавете Петровне в стиле елизаветинское барокко; большая 5-ярусная пирамида; два пьедестала с трофеями и два подсвечника.Князь Александр Невский скончался в ноябре 1263 года и был погребен в церкви Рождественского монастыря в городе Владимире. В августе 1721 года Петр Великий перенес его мощи в новую столицу, поместив в Александро-Невскую лавру, основанную в 1713 году. В мае 1922 года мощи были вскрыты и вскоре изъяты. А рака была передана в Эрмитаж, где и находится до сих пор.

https://ria.ru/20201219/lavra-1590052562.html

https://ria.ru/20201207/lavra-1588112541.html

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новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь