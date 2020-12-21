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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201221/nevskiy-1590273587.html
Наместник Александро-Невской лавры просит вернуть Церкви саркофаг князя
Наместник Александро-Невской лавры просит вернуть Церкви саркофаг князя
Находящийся в Эрмитаже мемориальный комплекс раки (саркофаг) Александра Невского, где ранее хранились его мощи, следует возвратить Русской православной церкви в РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:26
2020-12-21T18:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
александр невский
русская православная церковь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Находящийся в Эрмитаже мемориальный комплекс раки (саркофаг) Александра Невского, где ранее хранились его мощи, следует возвратить Русской православной церкви в знак восстановления исторической справедливости, считает наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий."Передача святынь, которые находятся в музеях, - это наиболее сложный вопрос, и, конечно, в первую очередь святейший патриарх поставил… просьбу о возвращении раки для мощей Александра Невского,… которая была изготовлена еще при императрице Елизавете Петровне… Она попала в 1922 году в Эрмитаж и ныне там находится… Какие-то части… этого комплекса утрачены, но большинство сохранилось, и, конечно,… мы не отказываемся от того, чтобы эта рака вернулась, потому что она была предназначена как вместилище святых мощей… и это был бы огромный подарок и восстановление некоей справедливости", - сказал он журналистам.При этом, как отметил епископ, надо поблагодарить Эрмитаж за то, что "в свое время рака не попала в переплавку", как это произошло со многими изъятыми церковными ценностями. Назарий добавил также, что такие вопросы, как возвращение музейной реликвии РПЦ, не решаются "наскоком" и следует искать компромиссный вариант.Серебряная рака была создана по повелению императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века и является шедевром русского декоративно-прикладного искусства. Общий вес раки – около 1,5 тонны. В комплекс раки входит семь частей: малая рака (малый ковчег), изготовленная в 1695 году при Петре I и Иване V в стиле московское барокко; большая рака с крышкой-иконой, изготовленная при Елизавете Петровне в стиле елизаветинское барокко; большая 5-ярусная пирамида; два пьедестала с трофеями и два подсвечника.Князь Александр Невский скончался в ноябре 1263 года и был погребен в церкви Рождественского монастыря в городе Владимире. В августе 1721 года Петр Великий перенес его мощи в новую столицу, поместив в Александро-Невскую лавру, основанную в 1713 году. В мае 1922 года мощи были вскрыты и вскоре изъяты. А рака была передана в Эрмитаж, где и находится до сих пор.
https://ria.ru/20201219/lavra-1590052562.html
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новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь

Наместник Александро-Невской лавры просит вернуть Церкви саркофаг князя

18:26 21.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкМитрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время богослужения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время богослужения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Находящийся в Эрмитаже мемориальный комплекс раки (саркофаг) Александра Невского, где ранее хранились его мощи, следует возвратить Русской православной церкви в знак восстановления исторической справедливости, считает наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.
"Передача святынь, которые находятся в музеях, - это наиболее сложный вопрос, и, конечно, в первую очередь святейший патриарх поставил… просьбу о возвращении раки для мощей Александра Невского,… которая была изготовлена еще при императрице Елизавете Петровне… Она попала в 1922 году в Эрмитаж и ныне там находится… Какие-то части… этого комплекса утрачены, но большинство сохранилось, и, конечно,… мы не отказываемся от того, чтобы эта рака вернулась, потому что она была предназначена как вместилище святых мощей… и это был бы огромный подарок и восстановление некоей справедливости", - сказал он журналистам.
Александро-Невская лавра - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 17:21Религия и мировоззрение
РПЦ обсуждает передачу ей двух объектов в Александро-Невской лавре
При этом, как отметил епископ, надо поблагодарить Эрмитаж за то, что "в свое время рака не попала в переплавку", как это произошло со многими изъятыми церковными ценностями. Назарий добавил также, что такие вопросы, как возвращение музейной реликвии РПЦ, не решаются "наскоком" и следует искать компромиссный вариант.
Серебряная рака была создана по повелению императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века и является шедевром русского декоративно-прикладного искусства. Общий вес раки – около 1,5 тонны. В комплекс раки входит семь частей: малая рака (малый ковчег), изготовленная в 1695 году при Петре I и Иване V в стиле московское барокко; большая рака с крышкой-иконой, изготовленная при Елизавете Петровне в стиле елизаветинское барокко; большая 5-ярусная пирамида; два пьедестала с трофеями и два подсвечника.
Князь Александр Невский скончался в ноябре 1263 года и был погребен в церкви Рождественского монастыря в городе Владимире. В августе 1721 года Петр Великий перенес его мощи в новую столицу, поместив в Александро-Невскую лавру, основанную в 1713 году. В мае 1922 года мощи были вскрыты и вскоре изъяты. А рака была передана в Эрмитаж, где и находится до сих пор.
Александро-Невская лавра - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 21:38Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали возвращение храмов Александро-Невской лавры
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийРусская православная церковь
 
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