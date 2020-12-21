https://ria.ru/20201221/natsbezopasnost-1590240147.html

Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности

Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности

Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:41

2020-12-21T15:41

2020-12-21T16:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Понятно, что продолжение борьбы с распространением коронавируса от нас всех требует максимальной концентрации сил и ресурсов. Это действительно один из критических вопросов национальной безопасности сейчас", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Медведев добавил, что все необходимые средства на производство вакцины и логистику выделены, а регуляторные барьеры устранены, поэтому, по его словам, необходимо, чтобы все наладили свою работу по своим направлениям и скоординировали действия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590243234.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий медведев