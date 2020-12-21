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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/natsbezopasnost-1590240147.html
Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности
Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности
Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:41
2020-12-21T16:03
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Понятно, что продолжение борьбы с распространением коронавируса от нас всех требует максимальной концентрации сил и ресурсов. Это действительно один из критических вопросов национальной безопасности сейчас", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Медведев добавил, что все необходимые средства на производство вакцины и логистику выделены, а регуляторные барьеры устранены, поэтому, по его словам, необходимо, чтобы все наладили свою работу по своим направлениям и скоординировали действия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий медведев

Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности

15:41 21.12.2020 (обновлено: 16:03 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понятно, что продолжение борьбы с распространением коронавируса от нас всех требует максимальной концентрации сил и ресурсов. Это действительно один из критических вопросов национальной безопасности сейчас", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 15:53Распространение нового коронавируса
Медведев рассказал о планах по горячей линии по транспортировке вакцины
Медведев добавил, что все необходимые средства на производство вакцины и логистику выделены, а регуляторные барьеры устранены, поэтому, по его словам, необходимо, чтобы все наладили свою работу по своим направлениям и скоординировали действия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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