https://ria.ru/20201221/natsbezopasnost-1590240147.html
Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности
Медведев назвал борьбу с COVID-19 вопросом нацбезопасности
Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:41
2020-12-21T15:41
2020-12-21T16:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Борьба с COVID-19 требует максимальной концентрации сил и ресурсов, это один из критических вопросов нацбезопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Понятно, что продолжение борьбы с распространением коронавируса от нас всех требует максимальной концентрации сил и ресурсов. Это действительно один из критических вопросов национальной безопасности сейчас", - сказал он на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".Медведев добавил, что все необходимые средства на производство вакцины и логистику выделены, а регуляторные барьеры устранены, поэтому, по его словам, необходимо, чтобы все наладили свою работу по своим направлениям и скоординировали действия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590243234.html
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