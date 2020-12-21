https://ria.ru/20201221/myasnikov-1590162899.html

Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса

Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового, более заразного штамма коронавируса SARS-CoV2, зафиксированного в Великобритании. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:26

2020-12-21T09:26

2020-12-21T09:39

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового, более заразного штамма коронавируса SARS-CoV2, зафиксированного в Великобритании.Он отметил, что в свойстве нового штамма распространяться быстрее предыдущих нет ничего удивительного.Врач подчеркнул, что новые штаммы не должны вызывать беспокойство, пока вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работают и на других.Также медик указал на бессмысленность закрытия границ с Великобританией. По его информации, мутация, скорее всего, уже вышла за пределы страны.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания