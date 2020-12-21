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Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса
Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового, более заразного штамма коронавируса SARS-CoV2, зафиксированного в Великобритании. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:26
2020-12-21T09:26
2020-12-21T09:39
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового, более заразного штамма коронавируса SARS-CoV2, зафиксированного в Великобритании.Он отметил, что в свойстве нового штамма распространяться быстрее предыдущих нет ничего удивительного.Врач подчеркнул, что новые штаммы не должны вызывать беспокойство, пока вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работают и на других.Также медик указал на бессмысленность закрытия границ с Великобританией. По его информации, мутация, скорее всего, уже вышла за пределы страны.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
оценил опасность нового, более заразного штамма коронавируса SARS-CoV2, зафиксированного в Великобритании
.
Он отметил, что в свойстве нового штамма распространяться быстрее предыдущих нет ничего удивительного.
"Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу", — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Врач подчеркнул, что новые штаммы не должны вызывать беспокойство, пока вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работают и на других.
Также медик указал на бессмысленность закрытия границ с Великобританией. По его информации, мутация, скорее всего, уже вышла за пределы страны.
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. По данным британских властей, он может быть на 70 процентов заразнее обычного. Однако пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.