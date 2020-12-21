https://ria.ru/20201221/musulmane-1590221157.html

Правозащитники назвали страны, где чаще всего ущемляются права мусульман

Правозащитники назвали страны, где чаще всего ущемляются права мусульман

Наиболее тревожная ситуация с нарушением права мусульман на свободу совести складывается на Ближнем Востоке, в США и Европе, а также в Индии, Мьянме, Китае, и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:17

2020-12-21T14:17

2020-12-21T14:17

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Наиболее тревожная ситуация с нарушением права мусульман на свободу совести складывается на Ближнем Востоке, в США и Европе, а также в Индии, Мьянме, Китае, и Афганистане, говорится в докладе "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации"."Факты нарушения права на свободу совести мусульман в современном мире могут быть классифицированы по трем основным группам: акты физического насилия, дискриминация со стороны государственной власти и усиление тенденций исламофобии на основе роста национализма и распространения секулярных ценностей", - пишут авторы доклада."Наиболее тревожная ситуация в последние годы наблюдалась в Индии, Мьянме, Китае, Афганистане, регионе Ближнего Востока, странах Запада", - сказано в документе.В частности, в Индии, отмечается в докладе, распространен национализм и радикальный псевдоиндуизм, "под знаменем которых совершаются преступления против религиозных общин", при этом радикалы и последователи племенных религий имеют поддержку пришедшей к власти националистической партии BJP."Религиофобия находит особое распространение в странах с ярко выраженной секулярной идеологией, таких как США и страны Западной Европы. Частыми проявлениями религиофобии в 2019-2020 годах были поджоги мечетей и антимусульманские действия. В Европе рост числа подобных инцидентов связан с подъемом националистических идей, общим ростом антирелигиозной ненависти, особенно исламофобии и антисемитизма", - сказано в документе.В качестве примера приводятся нападения на верующих в мечетях в Осло и Лондона, а также нападения на членов мусульманской общины в других странах Европы. "Среди законодательных инициатив, ограничивающих права мусульман в странах Европы, необходимо отметить запреты на ношение мусульманской одежды в Нидерландах и Австрии", - отмечается в докладе.Правозащитники также отмечают в странах Европы преследование религиозных деятелей, которые "вступают на защиту традиционных ценностей и ведут проповедь, не опираясь на принятые понятия о толерантности"."В ряде стран Европы, вслед за Швейцарией, были приняты законы, предусматривающие ответственность за выражение несогласия с ЛГБТ и трансгендерной идеологией. Тревогу вызывает запрет на выражение христианской и мусульманской позиции относительно уроков ЛГБТ-идеологии в школах в Великобритании и США", - говорится в докладе.В частности, после того, как мусульманские родители вышли на протесты против пропаганды в младших классах одной из школ Бирмингема, городской суд запретил верующим протестовать на территории школы.

https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html

https://ria.ru/20201221/musulmane-1590203457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, осло, лондон, мьянма