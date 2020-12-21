Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201221/musulmane-1590221157.html
Правозащитники назвали страны, где чаще всего ущемляются права мусульман
Правозащитники назвали страны, где чаще всего ущемляются права мусульман
Наиболее тревожная ситуация с нарушением права мусульман на свободу совести складывается на Ближнем Востоке, в США и Европе, а также в Индии, Мьянме, Китае, и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:17
2020-12-21T14:17
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
осло
лондон
мьянма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/103090/57/1030905723_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6d70facf9593c9ad6afe39606c3b509c.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Наиболее тревожная ситуация с нарушением права мусульман на свободу совести складывается на Ближнем Востоке, в США и Европе, а также в Индии, Мьянме, Китае, и Афганистане, говорится в докладе "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации"."Факты нарушения права на свободу совести мусульман в современном мире могут быть классифицированы по трем основным группам: акты физического насилия, дискриминация со стороны государственной власти и усиление тенденций исламофобии на основе роста национализма и распространения секулярных ценностей", - пишут авторы доклада."Наиболее тревожная ситуация в последние годы наблюдалась в Индии, Мьянме, Китае, Афганистане, регионе Ближнего Востока, странах Запада", - сказано в документе.В частности, в Индии, отмечается в докладе, распространен национализм и радикальный псевдоиндуизм, "под знаменем которых совершаются преступления против религиозных общин", при этом радикалы и последователи племенных религий имеют поддержку пришедшей к власти националистической партии BJP."Религиофобия находит особое распространение в странах с ярко выраженной секулярной идеологией, таких как США и страны Западной Европы. Частыми проявлениями религиофобии в 2019-2020 годах были поджоги мечетей и антимусульманские действия. В Европе рост числа подобных инцидентов связан с подъемом националистических идей, общим ростом антирелигиозной ненависти, особенно исламофобии и антисемитизма", - сказано в документе.В качестве примера приводятся нападения на верующих в мечетях в Осло и Лондона, а также нападения на членов мусульманской общины в других странах Европы. "Среди законодательных инициатив, ограничивающих права мусульман в странах Европы, необходимо отметить запреты на ношение мусульманской одежды в Нидерландах и Австрии", - отмечается в докладе.Правозащитники также отмечают в странах Европы преследование религиозных деятелей, которые "вступают на защиту традиционных ценностей и ведут проповедь, не опираясь на принятые понятия о толерантности"."В ряде стран Европы, вслед за Швейцарией, были приняты законы, предусматривающие ответственность за выражение несогласия с ЛГБТ и трансгендерной идеологией. Тревогу вызывает запрет на выражение христианской и мусульманской позиции относительно уроков ЛГБТ-идеологии в школах в Великобритании и США", - говорится в докладе.В частности, после того, как мусульманские родители вышли на протесты против пропаганды в младших классах одной из школ Бирмингема, городской суд запретил верующим протестовать на территории школы.
https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html
https://ria.ru/20201221/musulmane-1590203457.html
осло
лондон
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/103090/57/1030905723_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f7f88457126d2f6e458007b908a5d248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, осло, лондон, мьянма

Правозащитники назвали страны, где чаще всего ущемляются права мусульман

14:17 21.12.2020
 
© AP Photo / Christophe EnaДевушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция
Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AP Photo / Christophe Ena
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Наиболее тревожная ситуация с нарушением права мусульман на свободу совести складывается на Ближнем Востоке, в США и Европе, а также в Индии, Мьянме, Китае, и Афганистане, говорится в докладе "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".
В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".
"Факты нарушения права на свободу совести мусульман в современном мире могут быть классифицированы по трем основным группам: акты физического насилия, дискриминация со стороны государственной власти и усиление тенденций исламофобии на основе роста национализма и распространения секулярных ценностей", - пишут авторы доклада.
"Наиболее тревожная ситуация в последние годы наблюдалась в Индии, Мьянме, Китае, Афганистане, регионе Ближнего Востока, странах Запада", - сказано в документе.
В частности, в Индии, отмечается в докладе, распространен национализм и радикальный псевдоиндуизм, "под знаменем которых совершаются преступления против религиозных общин", при этом радикалы и последователи племенных религий имеют поддержку пришедшей к власти националистической партии BJP.
"Религиофобия находит особое распространение в странах с ярко выраженной секулярной идеологией, таких как США и страны Западной Европы. Частыми проявлениями религиофобии в 2019-2020 годах были поджоги мечетей и антимусульманские действия. В Европе рост числа подобных инцидентов связан с подъемом националистических идей, общим ростом антирелигиозной ненависти, особенно исламофобии и антисемитизма", - сказано в документе.
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 10:10Религия и мировоззрение
Муфтий рассказал, чем опасна политика журнала Charlie Hebdo
В качестве примера приводятся нападения на верующих в мечетях в Осло и Лондона, а также нападения на членов мусульманской общины в других странах Европы. "Среди законодательных инициатив, ограничивающих права мусульман в странах Европы, необходимо отметить запреты на ношение мусульманской одежды в Нидерландах и Австрии", - отмечается в докладе.
Правозащитники также отмечают в странах Европы преследование религиозных деятелей, которые "вступают на защиту традиционных ценностей и ведут проповедь, не опираясь на принятые понятия о толерантности".
"В ряде стран Европы, вслед за Швейцарией, были приняты законы, предусматривающие ответственность за выражение несогласия с ЛГБТ и трансгендерной идеологией. Тревогу вызывает запрет на выражение христианской и мусульманской позиции относительно уроков ЛГБТ-идеологии в школах в Великобритании и США", - говорится в докладе.
В частности, после того, как мусульманские родители вышли на протесты против пропаганды в младших классах одной из школ Бирмингема, городской суд запретил верующим протестовать на территории школы.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 13:02Религия и мировоззрение
Мусульмане несут России единение, а не угрозу, уверен муфтий
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОслоЛондонМьянма
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
Лента новостейМолния