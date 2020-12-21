https://ria.ru/20201221/musulmane-1590213338.html

Между шиитами и суннитами в России добрые отношения, рассказал муфтий

Между шиитами и суннитами в России добрые отношения, рассказал муфтий

Между суннитами и шиитами в России складываются добрые отношения, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:46

2020-12-21T13:46

2020-12-21T13:46

религия и мировоззрение

религия

владимир зорин

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

здоровье - общество

снг

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:256:2704:1776_1920x0_80_0_0_65b609ec760c4bb1d018bbb477973cb9.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Между суннитами и шиитами в России складываются добрые отношения, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".Комментируя вопрос о влиянии на Россию противостояния суннитов и шиитов в разных регионах мира, муфтий отметил, что в РФ такой проблемы нет."В России 95-98% мусульман - это сунниты. Остальные - шииты в основном из числа наших братьев азербайджанцев и выходцев из Ирана. Никакой проблемы между суннитами и шиитами нет. У нас очень добрые взаимоотношения", - сказал Крганов.В свою очередь директор Института религии и политики Антон Игнатенко рассказал, что представители этих течений в исламе мирно сосуществуют не только в России, но и странах СНГ, и даже входят в одни и те же мусульманские организации.Ранее в понедельник Альбир Крганов заявил, что в России живут порядка 20 миллионов мусульман. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир Зорин, коренных мусульман в РФ 17 миллионов, остальные три миллиона - мигранты.

https://ria.ru/20201221/musulmane--1590212125.html

https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, владимир зорин, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, снг, иран