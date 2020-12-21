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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201221/musulmane-1590213338.html
Между шиитами и суннитами в России добрые отношения, рассказал муфтий
Между шиитами и суннитами в России добрые отношения, рассказал муфтий
Между суннитами и шиитами в России складываются добрые отношения, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:46
2020-12-21T13:46
религия и мировоззрение
религия
владимир зорин
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
снг
иран
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Между суннитами и шиитами в России складываются добрые отношения, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".Комментируя вопрос о влиянии на Россию противостояния суннитов и шиитов в разных регионах мира, муфтий отметил, что в РФ такой проблемы нет."В России 95-98% мусульман - это сунниты. Остальные - шииты в основном из числа наших братьев азербайджанцев и выходцев из Ирана. Никакой проблемы между суннитами и шиитами нет. У нас очень добрые взаимоотношения", - сказал Крганов.В свою очередь директор Института религии и политики Антон Игнатенко рассказал, что представители этих течений в исламе мирно сосуществуют не только в России, но и странах СНГ, и даже входят в одни и те же мусульманские организации.Ранее в понедельник Альбир Крганов заявил, что в России живут порядка 20 миллионов мусульман. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир Зорин, коренных мусульман в РФ 17 миллионов, остальные три миллиона - мигранты.
https://ria.ru/20201221/musulmane--1590212125.html
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религия, владимир зорин, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, снг, иран

Между шиитами и суннитами в России добрые отношения, рассказал муфтий

13:46 21.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Между суннитами и шиитами в России складываются добрые отношения, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России и Российская ассоциация защиты религиозной свободы представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".
Комментируя вопрос о влиянии на Россию противостояния суннитов и шиитов в разных регионах мира, муфтий отметил, что в РФ такой проблемы нет.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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"В России 95-98% мусульман - это сунниты. Остальные - шииты в основном из числа наших братьев азербайджанцев и выходцев из Ирана. Никакой проблемы между суннитами и шиитами нет. У нас очень добрые взаимоотношения", - сказал Крганов.
В свою очередь директор Института религии и политики Антон Игнатенко рассказал, что представители этих течений в исламе мирно сосуществуют не только в России, но и странах СНГ, и даже входят в одни и те же мусульманские организации.
Ранее в понедельник Альбир Крганов заявил, что в России живут порядка 20 миллионов мусульман. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир Зорин, коренных мусульман в РФ 17 миллионов, остальные три миллиона - мигранты.
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