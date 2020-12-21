https://ria.ru/20201221/mishustin-1590175156.html

Мишустин поручил проверить ситуацию с медучреждениями в двух регионах

Мишустин поручил проверить ситуацию с медучреждениями в двух регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить ситуацию с кадрами в медучреждениях Кандалакшского района Мурманской области, а также информацию о закрытии РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:51

2020-12-21T10:51

2020-12-21T10:51

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

владимир путин

кандалакшский район

алтайский край

мурманская область

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить ситуацию с кадрами в медучреждениях Кандалакшского района Мурманской области, а также информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае."Отдельно Михаил Мишустин поручил решить вопрос с кадровым обеспечением медицинских учреждений в Кандалакшском районе Мурманской области", - сообщила пресс-служба кабмина.Список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина опубликован в понедельник.Уточняется, что во время пресс-конференции один из жителей села Алакуртти пожаловался президенту, что в местной больнице работает всего один врач.Также по поручению Мишустина Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

https://ria.ru/20201221/vyplaty-1590170540.html

https://ria.ru/20201218/mishustin-1589874615.html

кандалакшский район

алтайский край

мурманская область

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здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), владимир путин, кандалакшский район, алтайский край, мурманская область, общество