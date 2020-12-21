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Мишустин поручил проработать изменения платы при онлайн-обучении в вузе
Мишустин поручил проработать изменения платы при онлайн-обучении в вузе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля следующего года проработать возможность изменения платы для... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:16
2020-12-21T10:20
навигатор абитуриента
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля следующего года проработать возможность изменения платы для студентов вузов с дистанционным образованием, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря."Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
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навигатор абитуриента, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество

Мишустин поручил проработать изменения платы при онлайн-обучении в вузе

10:16 21.12.2020 (обновлено: 10:20 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля следующего года проработать возможность изменения платы для студентов вузов с дистанционным образованием, сообщает пресс-служба кабмина.
Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.
"Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 13:39Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин допустил снижение платы за обучение в вузах из-за онлайн формата
 
Навигатор абитуриентаМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинОбщество
 
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