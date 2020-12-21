https://ria.ru/20201221/mishustin-1590169974.html
Мишустин поручил проработать изменения платы при онлайн-обучении в вузе
Мишустин поручил проработать изменения платы при онлайн-обучении в вузе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля следующего года проработать возможность изменения платы для... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:16
2020-12-21T10:16
2020-12-21T10:20
навигатор абитуриента
михаил мишустин
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину до 15 февраля следующего года проработать возможность изменения платы для студентов вузов с дистанционным образованием, сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря."Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
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навигатор абитуриента, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество