https://ria.ru/20201221/mid-1590231836.html

МИД подарил журналистам зимние шапки для "защиты от инфодемии"

МИД подарил журналистам зимние шапки для "защиты от инфодемии"

В Министерстве иностранных дел РФ подарили журналистам вязаные белые шапки, на которых изображено высотное здание министерства - "для защиты от инфодемии". РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:59

2020-12-21T14:59

2020-12-21T16:14

смм обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

ксения собчак

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Министерстве иностранных дел РФ подарили журналистам вязаные белые шапки, на которых изображено высотное здание министерства - "для защиты от инфодемии".Помимо зимних шапочек журналисты получили подарочный мешочек с надписью "берегите голову". В пояснительной записке к подарку уточняется, что вязаные шапочки были изготовлены по специальному заказу министерства. В состав входит "5% шерстяная ткань международных отношений и акриловые нити здравомыслия 50%"."Шапки на всю голову" рекомендуется использовать при лечении "острой дезинформации, для устранения последствий медиавирусов и профилактики вбросов". Применять шапки следует при обнаружении антироссийской пропаганды в СМИ - надвигать на глаза и уши.В министерстве обещают эффективное "инфофармакологическое действие", в частности, обострение критического мышления и фактчекинга и рост антител к фейкам. В качестве противопоказаний указаны - русофобия и "НАТО головного мозга". Использовать зимние шапочки следует с осторожностью, в числе побочных действий перечислены "головокружение от успеха и индивидуальная МИДийная непереносимость".Новогодний подарок рекомендуется использовать и при просмотре брифингов официального представителя МИД России - так эффект будет усиливаться, пообещали в МИД.Первую "шапку на всю голову" МИД накануне в соцсетях пообещал подарить Ксении Собчак как "лучшему СММ-волонтеру" после того как Собчак в Telegram-канале разместила фотографию официального представителя МИД РФ с головой памятника "Аленке", который был установлен к 250-летию села Новая Аленовка. Монумент вызвал широкое обсуждение в СМИ, пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Отвечая Собчак, МИД РФ в своём Telegram-аккаунте написал: "Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!"

https://ria.ru/20201221/sobchak-1590146125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смм обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, ксения собчак, общество