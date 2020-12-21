https://ria.ru/20201221/memorandum-1590194627.html

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм"... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:26

2020-12-21T12:26

2020-12-21T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

р-фарм

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом."Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", — сказал Владимир Путин, в режиме видеосвязи поздравив стороны с подписанием документов.После этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом. "Испытания не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологические платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы", — добавил ученый.Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.Как отметил Гинцбург, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента (и 100 процентов — против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.По словам руководителя AstraZeneca Паскаля Сорио, комбинация двух препаратов обеспечит гибкость программы вакцинации. "Мы готовы использовать российские клинические возможности, это отличное сотрудничество. Это будет уникальная в мире коллаборация между двумя производителями вакцин, и надеюсь, что это позволит нам обеспечить лучшую защиту", — сказал Сорио. Он также сообщил, что стороны начали планировать программу, в которую войдут несколько стран.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/covid-19-1589480273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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