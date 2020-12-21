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https://ria.ru/20201221/medvedev-1590248675.html
Медведев оценил мощности для хранения вакцины от COVID-19 в регионах
Медведев оценил мощности для хранения вакцины от COVID-19 в регионах
Все регионы России имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19, но некоторые распределительные центры нужно дооснастить... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:21
2020-12-21T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все регионы России имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19, но некоторые распределительные центры нужно дооснастить оборудованием, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все регионы имеют определенные логистические мощности для хранения и транспортировки - знаю, что правительство над этим много работало - в тех объемах, в которых запланирован выпуск в гражданский оборот в декабре этого года. Но есть также информация, что часть распределительных центров нужно дооснастить оборудованием, чтобы обеспечить доставку запланированных объемов вакцины в I квартале следующего года. На это нужно обратить внимание", - заявил Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19.Он отметил, что вакцинация в первую очередь коснется врачей, учителей, соцработников, представителей силовых структур, но в дальнейшем этот круг будет расширяться. По его словам, важнейшая задача сейчас - наладить бесперебойную работу промышленности и обеспечить выпуск вакцины в необходимом количестве."Согласно оценкам министерства здравоохранения, это более 45 миллионов доз на первые шесть месяцев следующего года. На сегодняшний день произведено более 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-вак), в гражданский оборот введено более полумиллиона доз. Компания, которая занимается поставками – это "Иммунотехнологии" – сейчас выполняет поставку около 250 тысяч доз вакцины. Понятно, что цифры меняются, коллеги тоже об этом сегодня расскажут", - заявил зампред Совбеза.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, дмитрий медведев

Медведев оценил мощности для хранения вакцины от COVID-19 в регионах

16:21 21.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра достает из холодильника упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра достает из холодильника упаковку с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все регионы России имеют логистические мощности для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19, но некоторые распределительные центры нужно дооснастить оборудованием, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все регионы имеют определенные логистические мощности для хранения и транспортировки - знаю, что правительство над этим много работало - в тех объемах, в которых запланирован выпуск в гражданский оборот в декабре этого года. Но есть также информация, что часть распределительных центров нужно дооснастить оборудованием, чтобы обеспечить доставку запланированных объемов вакцины в I квартале следующего года. На это нужно обратить внимание", - заявил Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19.
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Он отметил, что вакцинация в первую очередь коснется врачей, учителей, соцработников, представителей силовых структур, но в дальнейшем этот круг будет расширяться. По его словам, важнейшая задача сейчас - наладить бесперебойную работу промышленности и обеспечить выпуск вакцины в необходимом количестве.
"Согласно оценкам министерства здравоохранения, это более 45 миллионов доз на первые шесть месяцев следующего года. На сегодняшний день произведено более 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-вак), в гражданский оборот введено более полумиллиона доз. Компания, которая занимается поставками – это "Иммунотехнологии" – сейчас выполняет поставку около 250 тысяч доз вакцины. Понятно, что цифры меняются, коллеги тоже об этом сегодня расскажут", - заявил зампред Совбеза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыДмитрий Медведев
 
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