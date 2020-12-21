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ЕР объявила выговор депутату за отказ надеть маску в магазине

ЕР объявила выговор депутату за отказ надеть маску в магазине

Политсовет башкирского отделения "Единой России" сообщил, что объявил выговор депутату зубовского сельсовета Уфимского района Артуру Саттарову, который устроил... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:42

2020-12-21T12:42

2020-12-21T16:36

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УФА, 21 дек — РИА Новости. Политсовет башкирского отделения "Единой России" сообщил, что объявил выговор депутату зубовского сельсовета Уфимского района Артуру Саттарову, который устроил скандал в магазине, отказываясь надеть маску.Коллеги обсудили его поведение, основываясь на видео. Сам нарушитель пояснил, что "умышленно не надел маску, потому как проводил проверку по соблюдению в магазине указа главы республики"."Саттаров принесет публичное извинение перед руководством магазина и кассиром. Инцидент также будет рассмотрен на комиссии при президиуме регионального политсовета", — сообщили в отделении партии.Депутат признал, что допустил ошибку. "Сегодня, в период пандемии, было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится", — цитируют его однопартийцы.В Башкирии действует обязательный масочный режим в общественных местах. Продавцы в магазинах могут отказаться обслуживать посетителя без маски.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200701/1573747987.html

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