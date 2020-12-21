https://ria.ru/20201221/malysheva-1590179769.html

Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой

Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой

Первый канал в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о закрытии программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой. РИА Новости, 21.12.2020

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россия

елена малышева

первый канал (телеканал)

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первый канал в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о закрытии программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой.Ранее в инстаграм-аккаунте Star News Russia появилось сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшие месяцы."С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано", — прокомментировали сообщения в пресс-службе Первого канала.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/malysheva-1590166132.html

россия

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2020

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россия, елена малышева, первый канал (телеканал), общество