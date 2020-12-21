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Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой
Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой
Первый канал в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о закрытии программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой. РИА Новости, 21.12.2020
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россия
елена малышева
первый канал (телеканал)
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первый канал в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о закрытии программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой.Ранее в инстаграм-аккаунте Star News Russia появилось сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшие месяцы."С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано", — прокомментировали сообщения в пресс-службе Первого канала.
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россия, елена малышева, первый канал (телеканал), общество

Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой

11:13 21.12.2020 (обновлено: 12:53 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первый канал в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о закрытии программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой.
Ранее в инстаграм-аккаунте Star News Russia появилось сообщение со ссылкой на гендиректора вещателя о якобы закрытии программы "Жить здорово" в ближайшие месяцы.
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"С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано", — прокомментировали сообщения в пресс-службе Первого канала.
 
РоссияЕлена МалышеваПервый канал (телеканал)Общество
 
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