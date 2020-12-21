https://ria.ru/20201221/magaziny-1590268672.html

Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования

Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования

Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января до 2027 года, соответствующее постановление главного... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:56

2020-12-21T17:56

2020-12-21T18:21

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию", - говорится в документе.Согласно документу, срок вступления правил в силу - 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/mutatsiya-1590270594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество