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Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования
Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования
Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января до 2027 года, соответствующее постановление главного... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:56
2020-12-21T18:21
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию", - говорится в документе.Согласно документу, срок вступления правил в силу - 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования

17:56 21.12.2020 (обновлено: 18:21 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОхранник на территории продовольственного рынка "Ветерок", закрытого из-за нарушения масочного режима
Охранник на территории продовольственного рынка Ветерок, закрытого из-за нарушения масочного режима - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию", - говорится в документе.
Согласно документу, срок вступления правил в силу - 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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