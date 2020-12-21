https://ria.ru/20201221/magaziny-1590268672.html
Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования
Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования
Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января до 2027 года, соответствующее постановление главного... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:56
2020-12-21T17:56
2020-12-21T18:21
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор установил новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков с 1 января до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию", - говорится в документе.Согласно документу, срок вступления правил в силу - 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/mutatsiya-1590270594.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество