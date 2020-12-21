https://ria.ru/20201221/limarenko-1590243877.html
Комиссию Госсовета по инвестициям возглавил Лимаренко
Комиссию Госсовета по инвестициям возглавил Лимаренко
Председателем комиссии Госсовета по инвестициям назначен сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, за туризм будет отвечать глава Приморья Олег Кожемяко,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:55
2020-12-21T15:55
2020-12-21T15:55
россия
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владимир путин
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политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председателем комиссии Госсовета по инвестициям назначен сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, за туризм будет отвечать глава Приморья Олег Кожемяко, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить... председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инвестиции" - губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И.;... председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" - губернатора Приморского края Кожемяко О.Н.", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201221/gossovet-1590237472.html
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россия, валерий лимаренко, олег кожемяко, владимир путин, приморский край, сахалинская область, политика