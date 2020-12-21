https://ria.ru/20201221/limarenko-1590243877.html

Комиссию Госсовета по инвестициям возглавил Лимаренко

Комиссию Госсовета по инвестициям возглавил Лимаренко

Председателем комиссии Госсовета по инвестициям назначен сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, за туризм будет отвечать глава Приморья Олег Кожемяко,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:55

2020-12-21T15:55

2020-12-21T15:55

россия

валерий лимаренко

олег кожемяко

владимир путин

приморский край

сахалинская область

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председателем комиссии Госсовета по инвестициям назначен сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, за туризм будет отвечать глава Приморья Олег Кожемяко, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить... председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инвестиции" - губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И.;... председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" - губернатора Приморского края Кожемяко О.Н.", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201221/gossovet-1590237472.html

россия

приморский край

сахалинская область

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россия, валерий лимаренко, олег кожемяко, владимир путин, приморский край, сахалинская область, политика