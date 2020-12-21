https://ria.ru/20201221/kurs-1590203601.html

Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль

Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,18 рубля - до 91,0029 рубля, курс доллара - на 1,36 рубля, до 74,6721 рубля, следует... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:03

2020-12-21T13:03

2020-12-21T13:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,18 рубля - до 91,0029 рубля, курс доллара - на 1,36 рубля, до 74,6721 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,276 рубля, составив 82,021 рубля.

https://ria.ru/20201221/neft-1590200290.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика