https://ria.ru/20201221/kurs-1590203601.html
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,18 рубля - до 91,0029 рубля, курс доллара - на 1,36 рубля, до 74,6721 рубля, следует... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:03
2020-12-21T13:03
2020-12-21T13:03
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динамика курсов валют
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экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,18 рубля - до 91,0029 рубля, курс доллара - на 1,36 рубля, до 74,6721 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 1,276 рубля, составив 82,021 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика