https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590285577.html
Писатель Курляндский изменил подход к культуре смеха, отметил раввин
Писатель Курляндский изменил подход к культуре смеха, отметил раввин
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования Инессе Чуковской в связи с уходом ее супруга, писателя и сценариста... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:34
2020-12-21T19:34
2020-12-21T19:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр курляндский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования Инессе Чуковской в связи с уходом ее супруга, писателя и сценариста Александра Курляндского, сумевшего, как отметил раввин, создать подлинные шедевры мультипликационного искусства.Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни."Александр Курляндский был представителем нового поколения российских юмористов, изменивших сам подход к сатире и культуре смеха. Они научили нас смеяться не над кем-то, не для того, чтобы кого-то или что-то высмеять, а для того, чтобы радоваться жизни: смеяться ради счастливых и добрых эмоций. Мультфильмы "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая", киножурнал "Веселая карусель" и другие - подлинные шедевры мультипликационного искусства, продолжающие и сегодня дарить яркие, радостные минуты новым и новым поколениям детей и их родителей", - говорится в письме Бороды, текст которого приводит пресс-служба ФЕОР.Борода посетовал, что в этом году "ужасающее число потерь, уходят настоящие легенды". Как отметил президент ФЕОР, "помимо чувства глубочайшей скорби", также "присутствует и чувство сильнейшей благодарности за то колоссальное духовное наследие, которое они нам оставили"."Александр Ефимович был проницательным, остроумным и смелым человеком, без всяких сомнений, подаривший сотням миллионов людей истинную драгоценность – моменты восторга и счастья", - добавил Борода.
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новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр курляндский
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования Инессе Чуковской в связи с уходом ее супруга, писателя и сценариста Александра Курляндского, сумевшего, как отметил раввин, создать подлинные шедевры мультипликационного искусства.
Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
"Александр Курляндский был представителем нового поколения российских юмористов, изменивших сам подход к сатире и культуре смеха. Они научили нас смеяться не над кем-то, не для того, чтобы кого-то или что-то высмеять, а для того, чтобы радоваться жизни: смеяться ради счастливых и добрых эмоций. Мультфильмы "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая", киножурнал "Веселая карусель" и другие - подлинные шедевры мультипликационного искусства, продолжающие и сегодня дарить яркие, радостные минуты новым и новым поколениям детей и их родителей", - говорится в письме Бороды, текст которого приводит пресс-служба ФЕОР.
Борода посетовал, что в этом году "ужасающее число потерь, уходят настоящие легенды". Как отметил президент ФЕОР, "помимо чувства глубочайшей скорби", также "присутствует и чувство сильнейшей благодарности за то колоссальное духовное наследие, которое они нам оставили".
"Александр Ефимович был проницательным, остроумным и смелым человеком, без всяких сомнений, подаривший сотням миллионов людей истинную драгоценность – моменты восторга и счастья", - добавил Борода.