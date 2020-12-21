https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590285577.html

Писатель Курляндский изменил подход к культуре смеха, отметил раввин

Писатель Курляндский изменил подход к культуре смеха, отметил раввин

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования Инессе Чуковской в связи с уходом ее супруга, писателя и сценариста... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:34

2020-12-21T19:34

2020-12-21T19:34

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

александр курляндский

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования Инессе Чуковской в связи с уходом ее супруга, писателя и сценариста Александра Курляндского, сумевшего, как отметил раввин, создать подлинные шедевры мультипликационного искусства.Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни."Александр Курляндский был представителем нового поколения российских юмористов, изменивших сам подход к сатире и культуре смеха. Они научили нас смеяться не над кем-то, не для того, чтобы кого-то или что-то высмеять, а для того, чтобы радоваться жизни: смеяться ради счастливых и добрых эмоций. Мультфильмы "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая", киножурнал "Веселая карусель" и другие - подлинные шедевры мультипликационного искусства, продолжающие и сегодня дарить яркие, радостные минуты новым и новым поколениям детей и их родителей", - говорится в письме Бороды, текст которого приводит пресс-служба ФЕОР.Борода посетовал, что в этом году "ужасающее число потерь, уходят настоящие легенды". Как отметил президент ФЕОР, "помимо чувства глубочайшей скорби", также "присутствует и чувство сильнейшей благодарности за то колоссальное духовное наследие, которое они нам оставили"."Александр Ефимович был проницательным, остроумным и смелым человеком, без всяких сомнений, подаривший сотням миллионов людей истинную драгоценность – моменты восторга и счастья", - добавил Борода.

https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590259180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр курляндский