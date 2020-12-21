https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590203779.html
Биография Александра Курляндского
Биография Александра Курляндского
Советский и российский писатель и сценарист Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:04
2020-12-21T13:04
2020-12-21T13:04
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/94621/52/946215280_0:386:1905:1458_1920x0_80_0_0_bff85d700f6bf36e0cc94eaa3006446b.jpg
Советский и российский писатель и сценарист Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве.В 1960 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени Валериана Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), работал прорабом на стройках. С 1965 года как литератор печатался в изданиях "Литературная газета", "Юность", "Неделя" и других. Писал для эстрады, телевидения и радио.В 1967 году дебютировал как сценарист в киноальманахе "Фитиль".В 1969 году Курляндский стал одним из создателей популярного анимационного сериала "Ну, погоди!" (1969-2008). Его дебютом в мультипликации стал первый выпуск погони Волка за Зайцем.Позже Курляндский создал 10 выпусков мультфильма "Великолепный Гоша" (1981-1985).По сценарию Александра Курляндского был снят культовый мультфильм "Возвращение блудного попугая", который выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах.Всего по его сценариям было снято около 40 мультипликационных фильмов.Среди них: "Веселая карусель № 1" (1969), "Только для взрослых" (1971-1974), "Спасибо, аист!" (1978), "Баба Яга против!" (1979), "Встречайте бабушку" (1984), "Три лягушонка" (1987-1990), "Яблочный пирог" (1991), "Дайте чуду шанс" (1994), "Чуки-Куки" (2014) и другие. Курляндский также был одним из сценаристов комедии "По улицам комод водили" (1978).Собственные сценарии легли в основу детский книг "Ну погоди!", "Ну, погодите! или Двое на одного", "Однажды в зоопарке", "Про попугая Кешу и другие истории", "Попугай Кеша ищет клад", "Похищение блудного попугая", "Вы не были на Таити", "А нас здесь неплохо кормят" и др. Он написал ряд книг для взрослых – фантастических повестей "Последний чемпион" (в соавторстве с Эдуардом Успенским) и "Тайны кремлевских подземелий", пародийного боевика "Тринадцатая ножка Буша".Курляндский был автором первого развивающего учебника "Кеша и его друзья в поисках клада", написанного в соавторстве с Ломоносовской школой.21 декабря 2020 года Александр Курляндский скончался в Москве.Творчество Курляндского было отмечено различными наградами. Он был лауреатом Государственной премии СССР (1988), был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007). За мультфильм "Ну, погоди!" в 1971 году Александр Курляндский был отмечен гран-при на Международном кинофестивале в Кортина-д’Ампеццо (Италия). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/94621/52/946215280_0:134:1905:1563_1920x0_80_0_0_a5789a8d2a42a60cc791dd6c838001eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки
Советский и российский писатель и сценарист Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве.
В 1960 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени Валериана Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), работал прорабом на стройках.
С 1965 года
как литератор печатался в изданиях "Литературная газета", "Юность", "Неделя" и других. Писал для эстрады, телевидения и радио.
В 1967 году
дебютировал как сценарист в киноальманахе "Фитиль".
В 1969 году Курляндский стал одним из создателей популярного анимационного сериала "Ну, погоди!" (1969-2008). Его дебютом в мультипликации стал первый выпуск погони Волка за Зайцем.
Позже Курляндский создал 10 выпусков мультфильма "Великолепный Гоша"
(1981-1985).
По сценарию Александра Курляндского был снят культовый мультфильм
"Возвращение блудного попугая", который выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах.
Всего по его сценариям было снято около 40 мультипликационных фильмов.
Среди них: "Веселая карусель № 1" (1969), "Только для взрослых" (1971-1974), "Спасибо, аист!" (1978), "Баба Яга против!" (1979), "Встречайте бабушку" (1984), "Три лягушонка" (1987-1990), "Яблочный пирог" (1991), "Дайте чуду шанс" (1994), "Чуки-Куки" (2014) и другие.
Курляндский также был одним из сценаристов комедии "По улицам комод водили
" (1978).
Собственные сценарии легли в основу детский книг
"Ну погоди!", "Ну, погодите! или Двое на одного", "Однажды в зоопарке", "Про попугая Кешу и другие истории", "Попугай Кеша ищет клад", "Похищение блудного попугая", "Вы не были на Таити", "А нас здесь неплохо кормят" и др.
Он написал ряд книг для взрослых
– фантастических повестей "Последний чемпион" (в соавторстве с Эдуардом Успенским) и "Тайны кремлевских подземелий", пародийного боевика "Тринадцатая ножка Буша".
Курляндский был автором первого развивающего учебника
"Кеша и его друзья в поисках клада", написанного в соавторстве с Ломоносовской школой.
21 декабря 2020 года Александр Курляндский скончался
в Москве.
Творчество Курляндского было отмечено различными наградами. Он был лауреатом Государственной премии СССР (1988), был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007
).
За мультфильм "Ну, погоди!" в 1971 году Александр Курляндский был отмечен гран-при на Международном кинофестивале в Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников