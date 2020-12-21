https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590203779.html

Биография Александра Курляндского

Биография Александра Курляндского

Советский и российский писатель и сценарист Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:04

2020-12-21T13:04

2020-12-21T13:04

справки

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Советский и российский писатель и сценарист Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве.В 1960 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени Валериана Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), работал прорабом на стройках. С 1965 года как литератор печатался в изданиях "Литературная газета", "Юность", "Неделя" и других. Писал для эстрады, телевидения и радио.В 1967 году дебютировал как сценарист в киноальманахе "Фитиль".В 1969 году Курляндский стал одним из создателей популярного анимационного сериала "Ну, погоди!" (1969-2008). Его дебютом в мультипликации стал первый выпуск погони Волка за Зайцем.Позже Курляндский создал 10 выпусков мультфильма "Великолепный Гоша" (1981-1985).По сценарию Александра Курляндского был снят культовый мультфильм "Возвращение блудного попугая", который выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах.Всего по его сценариям было снято около 40 мультипликационных фильмов.Среди них: "Веселая карусель № 1" (1969), "Только для взрослых" (1971-1974), "Спасибо, аист!" (1978), "Баба Яга против!" (1979), "Встречайте бабушку" (1984), "Три лягушонка" (1987-1990), "Яблочный пирог" (1991), "Дайте чуду шанс" (1994), "Чуки-Куки" (2014) и другие. Курляндский также был одним из сценаристов комедии "По улицам комод водили" (1978).Собственные сценарии легли в основу детский книг "Ну погоди!", "Ну, погодите! или Двое на одного", "Однажды в зоопарке", "Про попугая Кешу и другие истории", "Попугай Кеша ищет клад", "Похищение блудного попугая", "Вы не были на Таити", "А нас здесь неплохо кормят" и др. Он написал ряд книг для взрослых – фантастических повестей "Последний чемпион" (в соавторстве с Эдуардом Успенским) и "Тайны кремлевских подземелий", пародийного боевика "Тринадцатая ножка Буша".Курляндский был автором первого развивающего учебника "Кеша и его друзья в поисках клада", написанного в соавторстве с Ломоносовской школой.21 декабря 2020 года Александр Курляндский скончался в Москве.Творчество Курляндского было отмечено различными наградами. Он был лауреатом Государственной премии СССР (1988), был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007). За мультфильм "Ну, погоди!" в 1971 году Александр Курляндский был отмечен гран-при на Международном кинофестивале в Кортина-д’Ампеццо (Италия). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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