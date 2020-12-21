https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590188883.html
Умер сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский
Умер сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский
В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:03
2020-12-21T12:03
2020-12-21T12:36
москва
ссср
культура
александр курляндский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/94621/52/946215280_0:386:1905:1458_1920x0_80_0_0_bff85d700f6bf36e0cc94eaa3006446b.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский.Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, через несколько лет увлекся мультипликацией. Дебютировал первым выпуском погони Волка за Зайцем в "Ну, погоди!", также создал сценарии сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.Курляндский писал юмористические рассказы, некоторые вошли в киножурнал "Ералаш". В 1970 и 1977 годах получил премию "Золотой теленок", в 1988-м стал лауреатом Госпремии СССР.
москва
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/94621/52/946215280_0:134:1905:1563_1920x0_80_0_0_a5789a8d2a42a60cc791dd6c838001eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ссср, александр курляндский, общество
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский.
"Он долго болел", — рассказал РИА Новости его друг, продюсер Александр Лебедев.
Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, через несколько лет увлекся мультипликацией.
Дебютировал первым выпуском погони Волка за Зайцем в "Ну, погоди!", также создал сценарии сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
Курляндский писал юмористические рассказы, некоторые вошли в киножурнал "Ералаш".
В 1970 и 1977 годах получил премию "Золотой теленок", в 1988-м стал лауреатом Госпремии СССР.