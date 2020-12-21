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Умер сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский
Умер сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский
В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:03
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москва
ссср
культура
александр курляндский
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский.Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, через несколько лет увлекся мультипликацией. Дебютировал первым выпуском погони Волка за Зайцем в "Ну, погоди!", также создал сценарии сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.Курляндский писал юмористические рассказы, некоторые вошли в киножурнал "Ералаш". В 1970 и 1977 годах получил премию "Золотой теленок", в 1988-м стал лауреатом Госпремии СССР.
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РИА Новости
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москва, ссср, александр курляндский, общество

Умер сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский

12:03 21.12.2020 (обновлено: 12:36 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПисатель и сценарист Александр Курляндский
Писатель и сценарист Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский.
"Он долго болел", — рассказал РИА Новости его друг, продюсер Александр Лебедев.
Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, через несколько лет увлекся мультипликацией.
Дебютировал первым выпуском погони Волка за Зайцем в "Ну, погоди!", также создал сценарии сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.
Курляндский писал юмористические рассказы, некоторые вошли в киножурнал "Ералаш".
В 1970 и 1977 годах получил премию "Золотой теленок", в 1988-м стал лауреатом Госпремии СССР.
© РИА Новости / Руслан КривобокАлександр Курляндский
Александр Курляндский - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Александр Курляндский
 
КультураМоскваСССРАлександр КурляндскийОбщество
 
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