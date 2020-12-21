https://ria.ru/20201221/kurlyandskiy-1590188883.html

Умер сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Умер сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский

В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:03

2020-12-21T12:03

2020-12-21T12:36

москва

ссср

культура

александр курляндский

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский.Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, через несколько лет увлекся мультипликацией. Дебютировал первым выпуском погони Волка за Зайцем в "Ну, погоди!", также создал сценарии сериалов "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и других.Курляндский писал юмористические рассказы, некоторые вошли в киножурнал "Ералаш". В 1970 и 1977 годах получил премию "Золотой теленок", в 1988-м стал лауреатом Госпремии СССР.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ссср, александр курляндский, общество