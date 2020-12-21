Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/krym-1590281959.html
В Крыму назвали украинский проект о запрете подачи воды политиканством
В Крыму назвали украинский проект о запрете подачи воды политиканством
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политиканством законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:15
2020-12-21T19:15
россия
алексей гончаренко
европейская солидарность
владимир константинов
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155284/35/1552843580_0:151:3140:1917_1920x0_80_0_0_d5de174c0439a789c96307346074cc2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политиканством законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами.По его словам, нынешняя украинская власть не способна к договорам. "Стоит только вспомнить все перипетии с транзитом газа через Украину. Как можно с этой властью организовывать поставку воды, ее измерение и цену. Это совершенно нереальные вещи. Внесенный законопроект о возобновлении водоснабжения Крыма – это не предмет практических действий, а чистое политиканство, так как никто никакой воды крымчанам не собирался давать", - отметил Константинов. Глава парламента подчеркнул, что устроенная Украиной водная блокада является гуманитарным преступлением по отношению к крымчанам.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155284/35/1552843580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e52e7b3ad35c3fbec85bddaaf00cccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей гончаренко, европейская солидарность, владимир константинов, верховная рада украины, украина, в мире

В Крыму назвали украинский проект о запрете подачи воды политиканством

19:15 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политиканством законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами.
"Для крымчан это наглядный пример, что на Украине, к большому сожалению, ни история, ни жизнь их ничему не научила. Они придерживаются той же риторики, воюют с крымчанами, усугубляя своими действиями раскол между нашими народами, роют котлован непонимания. Мы жили и будем жить без их воды и воду от них принимать не собираемся. Пока на Украине неадекватная власть, все это для нас крайне опасно и по большому счету невозможно", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, нынешняя украинская власть не способна к договорам. "Стоит только вспомнить все перипетии с транзитом газа через Украину. Как можно с этой властью организовывать поставку воды, ее измерение и цену. Это совершенно нереальные вещи. Внесенный законопроект о возобновлении водоснабжения Крыма – это не предмет практических действий, а чистое политиканство, так как никто никакой воды крымчанам не собирался давать", - отметил Константинов. Глава парламента подчеркнул, что устроенная Украиной водная блокада является гуманитарным преступлением по отношению к крымчанам.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 15:11
Постпред Крыма предрек Украине катастрофу
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
 
РоссияАлексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьВладимир КонстантиновВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
Лента новостейМолния