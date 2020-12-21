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В Крыму назвали украинский проект о запрете подачи воды политиканством
В Крыму назвали украинский проект о запрете подачи воды политиканством
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политиканством законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:15
2020-12-21T19:15
2020-12-21T19:15
россия
алексей гончаренко
европейская солидарность
владимир константинов
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украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политиканством законопроект на Украине о запрете возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами.По его словам, нынешняя украинская власть не способна к договорам. "Стоит только вспомнить все перипетии с транзитом газа через Украину. Как можно с этой властью организовывать поставку воды, ее измерение и цену. Это совершенно нереальные вещи. Внесенный законопроект о возобновлении водоснабжения Крыма – это не предмет практических действий, а чистое политиканство, так как никто никакой воды крымчанам не собирался давать", - отметил Константинов. Глава парламента подчеркнул, что устроенная Украиной водная блокада является гуманитарным преступлением по отношению к крымчанам.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
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россия, алексей гончаренко, европейская солидарность, владимир константинов, верховная рада украины, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов
назвал политиканством законопроект на Украине
о запрете возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Ранее депутат Верховной рады
Украины от фракции "Европейская солидарность
" Алексей Гончаренко
внес в парламент страны проект закона о запрете возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами.
"Для крымчан это наглядный пример, что на Украине, к большому сожалению, ни история, ни жизнь их ничему не научила. Они придерживаются той же риторики, воюют с крымчанами, усугубляя своими действиями раскол между нашими народами, роют котлован непонимания. Мы жили и будем жить без их воды и воду от них принимать не собираемся. Пока на Украине неадекватная власть, все это для нас крайне опасно и по большому счету невозможно", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, нынешняя украинская власть не способна к договорам. "Стоит только вспомнить все перипетии с транзитом газа через Украину. Как можно с этой властью организовывать поставку воды, ее измерение и цену. Это совершенно нереальные вещи. Внесенный законопроект о возобновлении водоснабжения Крыма – это не предмет практических действий, а чистое политиканство, так как никто никакой воды крымчанам не собирался давать", - отметил Константинов. Глава парламента подчеркнул, что устроенная Украиной водная блокада является гуманитарным преступлением по отношению к крымчанам.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.