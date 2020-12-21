https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html

Постпред Крыма предрек Украине катастрофу

Постпред Крыма предрек Украине катастрофу

Выбранный киевскими властями антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:11

2020-12-21T15:11

2020-12-21T15:11

георгий мурадов

владимир зеленский

джо байден

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Выбранный киевскими властями антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" избранного президента США Джо Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. По мнению президента Украины, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Зеленский также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями международной площадке "Крымская платформа", нацеленной на возврат контроля над крымским регионом."Украинцам хочу особо подчеркнуть, что для Украины политика Вашингтона биться с Россией до последнего украинца – это катастрофичная политика. Нужно возвращаться в цивилизационную семью, в единый дом, который создавали совместными силами на протяжении веков", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.По его словам, выбранный властями западных государств "курс на конфронтацию с Россией" "ни к чему хорошему не приведет. "Это однозначно. Это будет в ущерб всем народам", - подчеркнул Мурадов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201220/krym-1590109558.html

https://ria.ru/20201219/krym-1590009228.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, владимир зеленский, джо байден, москва, оон, вашингтон (город), сша