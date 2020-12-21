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Постпред Крыма предрек Украине катастрофу
Постпред Крыма предрек Украине катастрофу
Выбранный киевскими властями антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:11
2020-12-21T15:11
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Выбранный киевскими властями антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" избранного президента США Джо Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. По мнению президента Украины, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Зеленский также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями международной площадке "Крымская платформа", нацеленной на возврат контроля над крымским регионом."Украинцам хочу особо подчеркнуть, что для Украины политика Вашингтона биться с Россией до последнего украинца – это катастрофичная политика. Нужно возвращаться в цивилизационную семью, в единый дом, который создавали совместными силами на протяжении веков", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.По его словам, выбранный властями западных государств "курс на конфронтацию с Россией" "ни к чему хорошему не приведет. "Это однозначно. Это будет в ущерб всем народам", - подчеркнул Мурадов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201220/krym-1590109558.html
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георгий мурадов, владимир зеленский, джо байден, москва, оон, вашингтон (город), сша

Постпред Крыма предрек Украине катастрофу

15:11 21.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Выбранный киевскими властями антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" избранного президента США Джо Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. По мнению президента Украины, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Зеленский также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями международной площадке "Крымская платформа", нацеленной на возврат контроля над крымским регионом.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 14:46
Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
"Украинцам хочу особо подчеркнуть, что для Украины политика Вашингтона биться с Россией до последнего украинца – это катастрофичная политика. Нужно возвращаться в цивилизационную семью, в единый дом, который создавали совместными силами на протяжении веков", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
По его словам, выбранный властями западных государств "курс на конфронтацию с Россией" "ни к чему хорошему не приведет. "Это однозначно. Это будет в ущерб всем народам", - подчеркнул Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 10:02
В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму "восточной уловкой"
 
Георгий МурадовВладимир ЗеленскийДжо БайденМоскваООНВашингтон (город)США
 
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