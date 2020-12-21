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https://ria.ru/20201221/krym-1590205932.html
В Крыму еще на год продлен мораторий на введение курортного сбора
В Крыму еще на год продлен мораторий на введение курортного сбора
Мораторий на введение курортного сбора в Крыму продлен на год — до 1 мая 2022 года. Решение принято 21 декабря на сессии крымского парламента. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:39
2020-12-21T14:39
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Мораторий на введение курортного сбора в Крыму продлен на год — до 1 мая 2022 года. Решение принято 21 декабря на сессии крымского парламента."В абзаце первом слова "с 1 мая 2021 года" заменить словами "с 1 мая 2022 года", — говорится во внесенных в республиканский закон "О введении курортного сбора" изменениях.В пояснительной записке к документу сказано, что решение о переносе обусловлено значительным количеством обращений представителей турбизнеса, которые обеспокоены несвоевременностью введения дополнительных платежей для отдыхающих. Их число существенно сократилось из-за распространения коронавирусной инфекции.Парламентарии полагают, что введение курортного сбора в следующем году привело бы к рискам перераспределения турпотока в "теневой" сектор средств размещения. А также неравным условиям конкуренции для легальных гостиниц, что не позволит в полной мере обеспечить поступления доходов от платы за пользование курортной инфраструктурой."До начала взимания курортного сбора необходимо провести ряд мероприятий. В том числе отработать механизм по легализации деятельности физлиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений в наем в курортных регионах", — отмечается в пояснительной записке.Предложение о продлении на год моратория на введение курортного сбора ранее внес в крымский парламент глава республики Сергей Аксенов.Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму введение сбора изначально было отложено до 1 мая 2021 года.
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сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, алтайский край, ставропольский край, туризм

В Крыму еще на год продлен мораторий на введение курортного сбора

14:39 21.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийДворец "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Мораторий на введение курортного сбора в Крыму продлен на год — до 1 мая 2022 года. Решение принято 21 декабря на сессии крымского парламента.
"В абзаце первом слова "с 1 мая 2021 года" заменить словами "с 1 мая 2022 года", — говорится во внесенных в республиканский закон "О введении курортного сбора" изменениях.
В пояснительной записке к документу сказано, что решение о переносе обусловлено значительным количеством обращений представителей турбизнеса, которые обеспокоены несвоевременностью введения дополнительных платежей для отдыхающих. Их число существенно сократилось из-за распространения коронавирусной инфекции.
Парламентарии полагают, что введение курортного сбора в следующем году привело бы к рискам перераспределения турпотока в "теневой" сектор средств размещения. А также неравным условиям конкуренции для легальных гостиниц, что не позволит в полной мере обеспечить поступления доходов от платы за пользование курортной инфраструктурой.
"До начала взимания курортного сбора необходимо провести ряд мероприятий. В том числе отработать механизм по легализации деятельности физлиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений в наем в курортных регионах", — отмечается в пояснительной записке.
Предложение о продлении на год моратория на введение курортного сбора ранее внес в крымский парламент глава республики Сергей Аксенов.
Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму введение сбора изначально было отложено до 1 мая 2021 года.
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