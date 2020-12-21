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Крым к 2024 году получит полную водную автономию, заявил Константинов
Крым к 2024 году получит полную водную автономию, заявил Константинов
Крым благодаря реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению получит к 2024 году полную водную автономию, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:06
2020-12-21T12:06
владимир константинов
михаил мишустин
владимир путин
республика крым
евпатория
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Крым благодаря реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению получит к 2024 году полную водную автономию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Президент РФ Владимир Путин в четверг во время большой пресс-конференции заявил, что проблему с водоснабжением Крыма решат, экономить на этом власти не будут."Вопросы водоснабжения очень остро стоят в Крыму. Крым находится на режимном потреблении водоснабжения… Стал остро вопрос решения водной проблемы. Уже сформирована и одобрена руководством страны программа решения водного вопроса и началась ее реализация, финансирование уже идет. Согласно этой программе до 2024 года будут решены все проблемы и Крым получит водную автономию, так как мы получили продуктовую, транспортную, энергетическую безопасность. Так теперь у нас будет и полная водная автономия", - сказал Константинов во время выступления на очередной сессии парламента.По его словам, федеральный план по устойчивому водоснабжению предусматривает целый ряд технических новаций."Самая неординарная – это опреснение воды. Это то, что никогда в Крыму не было. Крым получит полную водную безопасность", - подчеркнул Константинов.Вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета.
https://ria.ru/20201221/yalta-1590184890.html
https://ria.ru/20201219/sevastopol-1590021413.html
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владимир константинов, михаил мишустин, владимир путин, республика крым, евпатория, общество

Крым к 2024 году получит полную водную автономию, заявил Константинов

12:06 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Крым благодаря реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению получит к 2024 году полную водную автономию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг во время большой пресс-конференции заявил, что проблему с водоснабжением Крыма решат, экономить на этом власти не будут.
Вид на Ялту с Боткинской тропы - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 11:37
Для водоснабжения Ялты построят опреснитель
"Вопросы водоснабжения очень остро стоят в Крыму. Крым находится на режимном потреблении водоснабжения… Стал остро вопрос решения водной проблемы. Уже сформирована и одобрена руководством страны программа решения водного вопроса и началась ее реализация, финансирование уже идет. Согласно этой программе до 2024 года будут решены все проблемы и Крым получит водную автономию, так как мы получили продуктовую, транспортную, энергетическую безопасность. Так теперь у нас будет и полная водная автономия", - сказал Константинов во время выступления на очередной сессии парламента.
По его словам, федеральный план по устойчивому водоснабжению предусматривает целый ряд технических новаций.
"Самая неординарная – это опреснение воды. Это то, что никогда в Крыму не было. Крым получит полную водную безопасность", - подчеркнул Константинов.
Рабочие во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 12:03
В Крыму началась переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь
Вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета.
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 13:04
В районе Севастополя нашли новые подземные источники воды
 
Владимир КонстантиновМихаил МишустинВладимир ПутинРеспублика КрымЕвпаторияОбщество
 
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