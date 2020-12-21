https://ria.ru/20201221/krym-1590189498.html

Крым к 2024 году получит полную водную автономию, заявил Константинов

Крым к 2024 году получит полную водную автономию, заявил Константинов

Крым благодаря реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению получит к 2024 году полную водную автономию, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:06

2020-12-21T12:06

2020-12-21T12:06

владимир константинов

михаил мишустин

владимир путин

республика крым

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Крым благодаря реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению получит к 2024 году полную водную автономию, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Президент РФ Владимир Путин в четверг во время большой пресс-конференции заявил, что проблему с водоснабжением Крыма решат, экономить на этом власти не будут."Вопросы водоснабжения очень остро стоят в Крыму. Крым находится на режимном потреблении водоснабжения… Стал остро вопрос решения водной проблемы. Уже сформирована и одобрена руководством страны программа решения водного вопроса и началась ее реализация, финансирование уже идет. Согласно этой программе до 2024 года будут решены все проблемы и Крым получит водную автономию, так как мы получили продуктовую, транспортную, энергетическую безопасность. Так теперь у нас будет и полная водная автономия", - сказал Константинов во время выступления на очередной сессии парламента.По его словам, федеральный план по устойчивому водоснабжению предусматривает целый ряд технических новаций."Самая неординарная – это опреснение воды. Это то, что никогда в Крыму не было. Крым получит полную водную безопасность", - подчеркнул Константинов.Вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета.

https://ria.ru/20201221/yalta-1590184890.html

https://ria.ru/20201219/sevastopol-1590021413.html

https://ria.ru/20201219/sevastopol-1590029643.html

республика крым

евпатория

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владимир константинов, михаил мишустин, владимир путин, республика крым, евпатория, общество