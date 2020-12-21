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Правительство одобрило проект соглашения о кредите Белоруссии
Правительство одобрило проект соглашения о кредите Белоруссии
Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах в размере 1 миллиарда долларов, следует из распоряжения,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:30
2020-12-21T15:30
2020-12-21T15:48
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах в размере 1 миллиарда долларов, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительство РФ и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита", - говорится в документе.Добавляется, что Россия предоставит в 2020-2021 годах кредит двумя траншами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sanktsii-1589927778.html
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