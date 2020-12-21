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Правительство одобрило проект соглашения о кредите Белоруссии
Правительство одобрило проект соглашения о кредите Белоруссии
Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах в размере 1 миллиарда долларов, следует из распоряжения,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:30
2020-12-21T15:48
россия
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах в размере 1 миллиарда долларов, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительство РФ и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита", - говорится в документе.Добавляется, что Россия предоставит в 2020-2021 годах кредит двумя траншами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.
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россия, белоруссия, экономика

Правительство одобрило проект соглашения о кредите Белоруссии

15:30 21.12.2020 (обновлено: 15:48 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах в размере 1 миллиарда долларов, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительство РФ и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита", - говорится в документе.
Здание посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 16:15
Есть ответ. Белоруссия объявила о готовности отреагировать на санкции ЕС
Добавляется, что Россия предоставит в 2020-2021 годах кредит двумя траншами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.
 
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