https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html

Найден способ точно предсказать тяжесть течения COVID-19

Найден способ точно предсказать тяжесть течения COVID-19

Японские ученые обнаружили прямую корреляцию между количеством РНК вируса SARS-CoV-2 в крови пациента и тяжестью течения COVID-19. Результаты исследования... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:56

2020-12-21T15:56

2020-12-21T15:56

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

япония

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Японские ученые обнаружили прямую корреляцию между количеством РНК вируса SARS-CoV-2 в крови пациента и тяжестью течения COVID-19. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.Новая коронавирусная инфекция озадачивает медиков своей непредсказуемостью. Поэтому ученые всех стран ищут надежный биомаркер, позволяющий прогнозировать течение заболевания.Обычно присутствие вируса SARS-CoV-2 в организме определяют с помощью метода полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР), результаты которого говорят о наличии вирусной РНК в носоглотке, откуда берут мазок.Более ранние исследования показали, что вирусная нагрузка в таких образцах наиболее высока в течение нескольких дней после появления симптомов, а через две-три недели опускается ниже пределов обнаружения.К тому же, известно, что вирусная нагрузка в дыхательных путях никак не связана с тяжестью проявления заболевания — она может быть одинаковой у бессимптомных и симптоматических пациентов.Исследователи из Университета Тоямы и Тоямского института здравоохранения предположили, что клиническая тяжесть заболевания коррелирует с присутствием вируса в крови, а не в носоглотке.Они провели ретроспективное исследование 56 пациентов, поступивших с COVID-19 в несколько центров Японии в период с 13 апреля по 28 сентября 2020 года, и сравнили анализы вирусной РНК в их крови с ПЦР-тестами из носоглотки, собранными в течение семи дней после образца сыворотки.Пациентов разделили на бессимптомных; легких — с симптомами, но без пневмонии; умеренных — с пневмонией, которым не требовался дополнительный кислород; тяжелых — требовался дополнительный кислород; и критических — требовалась инвазивная механическая вентиляция легких или развивался шок и полиорганная дисфункция.Результаты исследования показали, что у критических пациентов РНК-эмиссия наблюдалась в 100 процентах случаев, у тяжелых — в половине, у умеренных — в 4 процентах случаев, а у легких и бессимптомных ее не было совсем. Отсюда авторы делают вывод о том, что количество вирусной РНК в плазме крови может служить надежным показателем прогноза течения болезни.По мнению ученых, простой анализ крови, проведенный в момент поступления пациентов в больницу, позволит точнее назначать лечение, а иногда — и спасти жизнь. Возможно, пишут авторы, пациентам с высокой эмиссией вирусной РНК целесообразно сразу, не теряя времени, прописывать коктейль из антител."В дополнение к оценке вирусной нагрузки по мазкам из носоглотки — наиболее часто используемому методу для диагностики COVID-19 — сывороточные тесты можно рассматривать как дополнительный инструмент раннего выявления людей, у которых может развиться тяжелая форма COVID-19", — пишут авторы статьи.Интересно, что вирусная нагрузка, определенная по тесту ПЦР, не коррелировала с уровнем РНК-эмиссии, определенной по анализу крови, взятому в тот же день.

https://ria.ru/20201218/mozg-1589864095.html

https://ria.ru/20201217/kovid-1589659078.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, япония