https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590304611.html

Коронавирус оказался в несколько раз смертоноснее гриппа

Коронавирус оказался в несколько раз смертоноснее гриппа

Коронавирус SARS-CoV-2 оказался в несколько раз более смертоносным, чем сезонный грипп. Такие результаты продемонстрировали проведенные в разных странах... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T22:39

2020-12-21T22:39

2020-12-21T23:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

сша

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 оказался в несколько раз более смертоносным, чем сезонный грипп. Такие результаты продемонстрировали проведенные в разных странах независимые исследования, говорится в материале медицинского портала WebMD. Специалисты проанализировали данные Министерства по делам ветеранов США о более чем 3,6 тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19 с 1 февраля по 17 июня этого года, а также о более чем 12,6 тысячи американцев, попавших в больницы с гриппом с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст людей в обеих группах составил 69 лет. Смертность среди пациентов с коронавирусом составила 18,5%, среди больных гриппом — 5,3%. При этом вероятность летального исхода у больных COVID-19 была почти в пять раз выше, чем у тех, кто болел гриппом. Самый большой риск смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдался у людей старше 75 лет, а также имеющих заболевания почек, деменцию, диабет или ожирение. Кроме того, вероятность летального исхода была выше у чернокожих. Как выяснили исследователи, пациенты с COVID-19 в четыре раза чаще нуждались в дыхательных аппаратах, почти в 2,5 раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и оставались в больнице в среднем на три дня дольше, чем пациенты с гриппом.К аналогичным выводам пришли и французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) и Университетской больницы Дижона: госпитализированных с COVID-19 весной этого года было вдвое больше, чем пациентов с гриппом во время эпидемии 2018-2019 годов, а смертность втрое выше. "Вывод о том, что уровень смертности от COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа, особенно поразителен, если вспомнить, что сезон гриппа 2018-2019 годах был худшим за последние пять лет во Франции по количеству смертей", — отмечается в сообщении.Французские ученые пришли к выводу, что COVID-19 намного опаснее сезонного гриппа, и отметили важность профилактических мер и вакцинации.Американцы, в свою очередь, указали на более высокий риск развития диабета у переболевших COVID-19. Причем, как рассказал доктор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, диабет у них появился после того, как они заразились коронавирусом."У них резко подскочил уровень сахара в крови, и им потребовались огромные дозы инсулина. Является ли диабет обратимым или он потребует длительного лечения? Будет ли это диабет первого или второго типа? Мы просто не знаем, потому что COVID-19 едва ли существовал год назад", — заявил ученый.Помимо прочего, пациенты с COVID-19 гораздо чаще сталкивались с поражением почек и тяжелым сепсисным шоком. Еще одна сложность — у многих пациентов было очень низкое давление, что могло привести к повреждению органов и даже к смерти.Пандемия коронавируса охватила весь мир. В общей сложности инфекцией заражены более 75,5 миллиона человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590245613.html

https://ria.ru/20201220/zhenschiny-1590142725.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, сша