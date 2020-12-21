https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

Новый штамм коронавируса в Великобритании. Откуда он взялся, чем опасен

Новый штамм коронавируса в Великобритании. Откуда он взялся, чем опасен

В Великобритании резко повысилась заболеваемость COVID-19. Ученые подозревают, что дело в новой, более заразной линии VUI-202012/01, где накопилось очень много... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:16

2020-12-21T19:16

2020-12-21T19:34

наука

вакцина "эпиваккорона"

симон мацкеплишвили

вакцина "спутник v"

александр горелов

коронавирус covid-19

александр гинцбург

геном

биология

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Великобритании резко повысилась заболеваемость COVID-19. Ученые подозревают, что дело в новой, более заразной линии VUI-202012/01, где накопилось очень много мутаций. Правительство приняло экстренные меры, по сути, введя локдаун в наиболее пострадавших регионах. Более 20 стран прекратили авиасообщение с королевством. Насколько опасен новый штамм — в материале РИА Новости.Очень много мутацийОсенью ученые зафиксировали возникновение новой генетической линии коронавируса SARS-CoV-2 — B.1.1.7 (VUI-202012/01). В ней необычайно много мутаций, особенно в гене, кодирующем спайк-белок (S), с помощью которого вирус проникает в клетку. Особенно важны три мутации.Всего в геномах линии B.1.1.7 обнаружили 14 мутаций, меняющих белковую последовательность, три делеции и еще шесть молчащих мутаций, которые ничего не меняют.В Великобритании эту линию впервые выделили из образцов коронавируса, собранных 20 сентября в графстве Кент и 21 сентября в Лондоне, пишут авторы исследования в предварительном отчете от имени геномного консорциума по COVID-19 — CoG-UK. К 15 декабря расшифровали 1623 принадлежащих ей генома.Изменения в этой линии накапливаются с высокой скоростью — одно-два в месяц. Это может указывать на приспособление вируса к новым условиям, осторожно отмечают ученые. И задаются вопросом: какие эволюционные процессы или давление отбора породили новую ветвь? Есть версия, что она возникла в организме хронически больных COVID-19. Это люди с иммунодефицитом или прошедшие иммуноподавляющую терапию, они остаются инфицированными SARS-CoV-2 по два-четыре месяца и дольше. Их лечат сильными препаратами — ремдесивиром, плазмой с антителами. После такой терапии геном вируса очень быстро накапливает мутации и делеции.Хронически больных COVID-19 крайне мало, передача от них вируса еще более редка, однако исключать такую возможность не следует, полагают авторы отчета. Как бы то ни было, причину возникновения линии B.1.1.7 пока не установили.Чего ждать от нового штаммаЗаразность линии B.1.1.7 на 71 процент больше, говорится в отчете комиссии, занимающейся новыми респираторными вирусами (NERVTAG). Индекс репродукции коронавирусной инфекции в Великобритании вырос на 0,39-0,93. Но нужно уточнить летальность, пока это четыре погибших на тысячу."Новый вариант SARS-CoV-2 может стать причиной беспокойства, и это повод быть бдительными", — цитирует британский Science Media Center доктора Стефена Гриффина, доцента Школы медицины в Университете Лидса. Ученые критикуют правительство за недостаточно решительные меры по сдерживанию эпидемии. Это могло способствовать возникновению нового штамма.В целом научное сообщество настроено оптимистично, поскольку массовое вакцинирование уже началось."Распространение нового варианта связывают с увеличением числа госпитализаций в Кенте и Лондоне, однако в данный момент нельзя говорить, что он вызывает другую болезнь", — подчеркивает Петер Опеншоу из лондонского Империал-колледжа.Джеффри Баррет, директор геномного проекта по SARS-CoV-2 Института Сингера полагает, что мутация P681H приходится на ту часть гена спайк-белка, которая важна для ПЦР-тестов. Из-за этого некоторые анализы могут быть отрицательными. Однако в таких тестах сейчас используются одновременно три региона-мишени, что страхует как раз от мутаций."Не вижу серьезного повода для беспокойства", — написал в фейсбуке Симон Мацкеплишвили, заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова. По его словам, "разработаны эффективные схемы и протоколы лечения COVID-19 вне зависимости от генома коронавируса".Сомневаться в эффективности вакцины не нужно, подтверждает Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V"."ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" действует против генетически разнородных штаммов коронавируса и на разные антигены, в этом ее преимущество, сообщают в Роспотребнадзоре.По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, которого цитируют СМИ, обсуждаемая мутация носит нейтральный характер.Между тем в ближайшее время ученым предстоит понять, почему заразность нового варианта вируса усилилась, оценить возрастное распределение инфицированных этим штаммом и смертность, установить, не изменятся ли антигены — те участки, на которые вырабатывается иммунный ответ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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