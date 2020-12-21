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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590264353.html
В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о новой мутации коронавируса
В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о новой мутации коронавируса
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал новый "британский" штамм коронавируса очередной мутацией,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:39
2020-12-21T20:15
александр горелов
великобритания
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал новый "британский" штамм коронавируса очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер.По его словам, он появился в начале ноября."Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать. И это очередная мутация, которая &lt;...&gt; имеет прежде всего эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — заявил он в эфире канала "Россия 24".Горелов добавил, что информация о большей заразности нового варианта коронавируса "официально не подтверждена".О новом штамме коронавируса 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, он распространяется быстрее, чем другие варианты вируса, это подтвердил и британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Как рассказали в ВОЗ, эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии.Хотя в Лондоне заявляют, что новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного, пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Тем не менее ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В России ограничение вступит с полуночи 22 декабря на неделю.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, великобритания, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире

В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о новой мутации коронавируса

17:39 21.12.2020 (обновлено: 20:15 21.12.2020)
 
© REUTERS / Toby MelvilleПассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Toby Melville
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал новый "британский" штамм коронавируса очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер.
По его словам, он появился в начале ноября.
"Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать. И это очередная мутация, которая <...> имеет прежде всего эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — заявил он в эфире канала "Россия 24".
Горелов добавил, что информация о большей заразности нового варианта коронавируса "официально не подтверждена".
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"Все мутации, а их было порядка трех процентов в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не влияют на распространение инфекции, а самое главное — на утяжеление течения заболевания", — пояснил он.

О новом штамме коронавируса 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, он распространяется быстрее, чем другие варианты вируса, это подтвердил и британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Как рассказали в ВОЗ, эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии.
Хотя в Лондоне заявляют, что новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного, пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Тем не менее ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В России ограничение вступит с полуночи 22 декабря на неделю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловВеликобританияНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
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