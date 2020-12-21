В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о новой мутации коронавируса
17:39 21.12.2020 (обновлено: 20:15 21.12.2020)
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал новый "британский" штамм коронавируса очередной мутацией, которая имеет нейтральный характер.
По его словам, он появился в начале ноября.
"Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать. И это очередная мутация, которая <...> имеет прежде всего эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — заявил он в эфире канала "Россия 24".
Горелов добавил, что информация о большей заразности нового варианта коронавируса "официально не подтверждена".
"Все мутации, а их было порядка трех процентов в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не влияют на распространение инфекции, а самое главное — на утяжеление течения заболевания", — пояснил он.
О новом штамме коронавируса 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, он распространяется быстрее, чем другие варианты вируса, это подтвердил и британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Как рассказали в ВОЗ, эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии.
Хотя в Лондоне заявляют, что новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее обычного, пока нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины. Тем не менее ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В России ограничение вступит с полуночи 22 декабря на неделю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.