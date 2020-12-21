https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590254154.html
В Минздраве рассказали, что проверяют данные о новом штамме коронавируса
В Минздраве рассказали, что проверяют данные о новом штамме коронавируса
Информация о возможном новом штамме COVID-19 в Великобритании проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, сообщила... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:46
2020-12-21T16:46
2020-12-21T16:49
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590085994_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_74f7be6fce3c75a73e71ba00ee45a8d7.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Информация о возможном новом штамме COVID-19 в Великобритании проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией."Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590225439.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590085994_0:276:2362:2048_1920x0_80_0_0_c1c12ccc966460ea789791d1018a3d08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), великобритания, в мире