https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590254154.html

В Минздраве рассказали, что проверяют данные о новом штамме коронавируса

В Минздраве рассказали, что проверяют данные о новом штамме коронавируса

Информация о возможном новом штамме COVID-19 в Великобритании проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, сообщила... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:46

2020-12-21T16:46

2020-12-21T16:49

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590085994_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_74f7be6fce3c75a73e71ba00ee45a8d7.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Информация о возможном новом штамме COVID-19 в Великобритании проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией."Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590225439.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), великобритания, в мире