https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590245613.html
Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус
Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус
Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:05
2020-12-21T16:05
2020-12-21T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d42acd24a22851456884bdb7715056b7.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты работы опубликованы в библиотеке bioRxiv. Для лабораторных исследований научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого ученые добавили разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл) экстракт в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса и инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов. Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов. Как отмечают авторы исследования, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/zhenschiny-1590142725.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_f6c037128cba93fee6c94febd5d23335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты работы опубликованы в библиотеке bioRxiv
.
Для лабораторных исследований научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого ученые добавили разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл) экстракт в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса и инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов. Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.
Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.
Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.
Как отмечают авторы исследования, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.