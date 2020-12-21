https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590245613.html

Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус

Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус

Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:05

2020-12-21T16:05

2020-12-21T17:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты работы опубликованы в библиотеке bioRxiv. Для лабораторных исследований научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого ученые добавили разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл) экстракт в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса и инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов. Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов. Как отмечают авторы исследования, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/zhenschiny-1590142725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире