Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590245613.html
Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус
Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус
Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:05
2020-12-21T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d42acd24a22851456884bdb7715056b7.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты работы опубликованы в библиотеке bioRxiv. Для лабораторных исследований научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого ученые добавили разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл) экстракт в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса и инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов. Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов. Как отмечают авторы исследования, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/zhenschiny-1590142725.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_f6c037128cba93fee6c94febd5d23335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире

Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус

16:05 21.12.2020 (обновлено: 17:10 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Лаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты работы опубликованы в библиотеке bioRxiv.
Для лабораторных исследований научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого ученые добавили разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл) экстракт в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса и инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов. Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.
Медицинский работник с тестами на коронавирус (COVID-19) в Сиднее, Австралия - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 22:14Распространение нового коронавируса
Стало известно о новых последствиях коронавируса у женщин
Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.
Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.
Как отмечают авторы исследования, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
05:43Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу
05:33Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19
Лента новостейМолния