https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590237631.html
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19, их исследование опубликовано на портале bioRxiv. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:29
2020-12-21T15:29
2020-12-21T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
германия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19, их исследование опубликовано на портале bioRxiv.Как отмечается в работе, большинство европейцев, азиатов и коренных американцев получили от неандертальцев значительное количество генов, от 1,8% до 2,6% ДНК. Часть из них может предопределить легкое течение определенных заболеваний, а другая — тяжелое.Ученым было известно, что неандертальская версия гена DPP4 позволяет виду коронавируса, вызывавшему ближневосточный респираторный синдром, проще проникать в человеческие клетки. Поэтому специалисты решили проанализировать влияние этого фермента на SARS-CoV-2.Изучив данные 7885 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, исследователи обнаружили, что неандертальская версия DPP4 выявлялась у них чаще, чем у контрольной группы. При этом если у пациента имелась одна копия DPP4, то риск осложнений удваивался. Если же обе копии были неандертальскими, то этот показатель возрастал в четыре раза.В связи с этим специалисты призывают как можно скорее начать генетические тесты пациентов с COVID-19, чтобы выявить группы повышенного риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/myasnikov-1590162899.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19, их исследование опубликовано на портале bioRxiv.
Как отмечается в работе, большинство европейцев, азиатов и коренных американцев получили от неандертальцев значительное количество генов, от 1,8% до 2,6% ДНК. Часть из них может предопределить легкое течение определенных заболеваний, а другая — тяжелое.
Ученым было известно, что неандертальская версия гена DPP4 позволяет виду коронавируса, вызывавшему ближневосточный респираторный синдром, проще проникать в человеческие клетки. Поэтому специалисты решили проанализировать влияние этого фермента на SARS-CoV-2.
Изучив данные 7885 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, исследователи обнаружили, что неандертальская версия DPP4 выявлялась у них чаще, чем у контрольной группы. При этом если у пациента имелась одна копия DPP4, то риск осложнений удваивался. Если же обе копии были неандертальскими, то этот показатель возрастал в четыре раза.
В связи с этим специалисты призывают как можно скорее начать генетические тесты пациентов с COVID-19, чтобы выявить группы повышенного риска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.