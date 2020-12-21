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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590237631.html
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19, их исследование опубликовано на портале bioRxiv. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:29
2020-12-21T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
германия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19, их исследование опубликовано на портале bioRxiv.Как отмечается в работе, большинство европейцев, азиатов и коренных американцев получили от неандертальцев значительное количество генов, от 1,8% до 2,6% ДНК. Часть из них может предопределить легкое течение определенных заболеваний, а другая — тяжелое.Ученым было известно, что неандертальская версия гена DPP4 позволяет виду коронавируса, вызывавшему ближневосточный респираторный синдром, проще проникать в человеческие клетки. Поэтому специалисты решили проанализировать влияние этого фермента на SARS-CoV-2.Изучив данные 7885 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, исследователи обнаружили, что неандертальская версия DPP4 выявлялась у них чаще, чем у контрольной группы. При этом если у пациента имелась одна копия DPP4, то риск осложнений удваивался. Если же обе копии были неандертальскими, то этот показатель возрастал в четыре раза.В связи с этим специалисты призывают как можно скорее начать генетические тесты пациентов с COVID-19, чтобы выявить группы повышенного риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, германия

Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19

15:29 21.12.2020 (обновлено: 16:44 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19, их исследование опубликовано на портале bioRxiv.
Как отмечается в работе, большинство европейцев, азиатов и коренных американцев получили от неандертальцев значительное количество генов, от 1,8% до 2,6% ДНК. Часть из них может предопределить легкое течение определенных заболеваний, а другая — тяжелое.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Ученым было известно, что неандертальская версия гена DPP4 позволяет виду коронавируса, вызывавшему ближневосточный респираторный синдром, проще проникать в человеческие клетки. Поэтому специалисты решили проанализировать влияние этого фермента на SARS-CoV-2.
Изучив данные 7885 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, исследователи обнаружили, что неандертальская версия DPP4 выявлялась у них чаще, чем у контрольной группы. При этом если у пациента имелась одна копия DPP4, то риск осложнений удваивался. Если же обе копии были неандертальскими, то этот показатель возрастал в четыре раза.
В связи с этим специалисты призывают как можно скорее начать генетические тесты пациентов с COVID-19, чтобы выявить группы повышенного риска.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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