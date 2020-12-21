https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590231086.html
Вирусолог предрек проникновение нового штамма коронавируса в Россию
Вирусолог предрек проникновение нового штамма коронавируса в Россию
Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что новая мутация коронавируса может появиться в России. Его слова... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:54
2020-12-21T14:54
2020-12-21T14:54
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус covid-19
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сша
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что новая мутация коронавируса может появиться в России. Его слова приводит RT.Он уточнил, что новый штамм со временем заместит предыдущий, поскольку биологический объект, который размножается быстрее или обладает большей летучестью, всегда имеет преимущество.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию COVID-19. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. Однако пока нет оснований полагать, что этот вариант SARS-CoV-2 более смертоносен.Из-за быстрого роста числа заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткий локдаун. В Минздраве страны заявили, что "ситуация вышла из-под контроля".По последним данным ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 74,3 миллиона человек, свыше 1,67 миллиона скончались. Больше всего инфицированных выявили в США (более 17,6 миллиона заболевших), Индии (свыше десяти миллионов) и Бразилии (7,2 миллиона).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/maski-1590113410.html
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александр чепурнов, коронавирус covid-19, россия, воз, великобритания, сша