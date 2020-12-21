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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590227337.html
Оперштаб изучает ситуацию с коронавирусом в Великобритании
Оперштаб изучает ситуацию с коронавирусом в Великобритании
Ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:38
2020-12-21T14:39
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в РФ и в мире, при необходимости будут приняты меры, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Оперштаб изучает ситуацию с коронавирусом в Великобритании

14:38 21.12.2020 (обновлено: 14:39 21.12.2020)
 
© REUTERS / Toby MelvilleПассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Toby Melville
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в РФ и в мире, при необходимости будут приняты меры, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
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