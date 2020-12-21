https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590227337.html

Оперштаб изучает ситуацию с коронавирусом в Великобритании

Оперштаб изучает ситуацию с коронавирусом в Великобритании

Ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:38

2020-12-21T14:38

2020-12-21T14:39

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123044_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_0c9c509be636588bc7880dc695313028.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в РФ и в мире, при необходимости будут приняты меры, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590210567.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире