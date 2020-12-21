https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590227337.html
Оперштаб изучает ситуацию с коронавирусом в Великобритании
Оперштаб изучает ситуацию с коронавирусом в Великобритании
Ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:38
2020-12-21T14:38
2020-12-21T14:39
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123044_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_0c9c509be636588bc7880dc695313028.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в РФ и в мире, при необходимости будут приняты меры, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590210567.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123044_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a46dd789581f8dedf0a65125a7810784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире