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https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590216594.html
Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии
Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии
Заболеваемость коронавирусом в российской армии на 37% ниже, чем по стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:58
2020-12-21T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в российской армии на 37% ниже, чем по стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Шойгу добавил, что время получения результатов анализов сокращено с двух дней в апреле до четырёх часов в июне.Военное руководство России приняло решение не переносить весенний призыв в связи с пандемией COVID-19 и не отказываться от намеченных планов по поставкам вооружений в рамках гособоронзаказа, пойдя при этом на беспрецедентные меры предосторожности. Так, работа призывных комиссий началась позже, чем обычно (12 мая при начале самой призывной кампании 1 апреля), процедуры, не требовавшие личного присутствия призывников, проводились в дистанционном режиме.Все новобранцы в военкоматах тестировались на коронавирус, на вокзалах и аэропортах на пути к месту службы их изолировали от гражданских. По прибытии в воинские части срочников помещали на двухнедельный карантин, во время которого они питались и обучались отдельно от остальных военнослужащих. В результате весенний призыв-2020 состоялся – на срочную службу заступило 135 тысяч человек, как и изначально предполагало Минобороны.Российская армия не только решала внутренние проблемы с COVID, но и активно помогала гражданскому населению тех регионов, где вопрос борьбы с коронавирусом стоял особенно остро. Больше всего работы у военных медиков было в Дагестане: мобильные госпитали и многопрофильные медицинские центры были развернуты в Ботлихе, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске и Дербенте.Минобороны РФ также оказало помощь в борьбе с коронавирусом ряду иностранных государств: в марте 15 самолетов с военными вирусологами и другими специалистами было отправлено в Италию, помощь была оказана жителям провинции Ломбардия, а также Бергамо и Вероны. Кроме того, российские военные медики помогали своим коллегам в Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, общество

Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии

13:58 21.12.2020 (обновлено: 14:35 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в российской армии на 37% ниже, чем по стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в Вооружённых силах на 100 тысяч человек на 37% ниже, чем по стране. Для этого с апреля в два с половиной раза увеличено число лабораторий ПЦР-исследований и в семь раз – количество тестов в сутки. Этим закрыли потребности в тестировании военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых сил", - сказал он.
Шойгу добавил, что время получения результатов анализов сокращено с двух дней в апреле до четырёх часов в июне.
Военное руководство России приняло решение не переносить весенний призыв в связи с пандемией COVID-19 и не отказываться от намеченных планов по поставкам вооружений в рамках гособоронзаказа, пойдя при этом на беспрецедентные меры предосторожности. Так, работа призывных комиссий началась позже, чем обычно (12 мая при начале самой призывной кампании 1 апреля), процедуры, не требовавшие личного присутствия призывников, проводились в дистанционном режиме.
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Все новобранцы в военкоматах тестировались на коронавирус, на вокзалах и аэропортах на пути к месту службы их изолировали от гражданских. По прибытии в воинские части срочников помещали на двухнедельный карантин, во время которого они питались и обучались отдельно от остальных военнослужащих. В результате весенний призыв-2020 состоялся – на срочную службу заступило 135 тысяч человек, как и изначально предполагало Минобороны.
Российская армия не только решала внутренние проблемы с COVID, но и активно помогала гражданскому населению тех регионов, где вопрос борьбы с коронавирусом стоял особенно остро. Больше всего работы у военных медиков было в Дагестане: мобильные госпитали и многопрофильные медицинские центры были развернуты в Ботлихе, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске и Дербенте.
Минобороны РФ также оказало помощь в борьбе с коронавирусом ряду иностранных государств: в марте 15 самолетов с военными вирусологами и другими специалистами было отправлено в Италию, помощь была оказана жителям провинции Ломбардия, а также Бергамо и Вероны. Кроме того, российские военные медики помогали своим коллегам в Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ШойгуОбщество
 
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