https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590206945.html
Мурашко призвал Рязанскую область ускорить закупку лекарств от COVID-19
Мурашко призвал Рязанскую область ускорить закупку лекарств от COVID-19
Рязанской области по закупке лекарств для пациентов с коронавирусом надо работать быстрее, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:17
2020-12-21T13:17
2020-12-21T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:424:2048:1576_1920x0_80_0_0_3a640c728a895119db327f779ae59f98.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рязанской области по закупке лекарств для пациентов с коронавирусом надо работать быстрее, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Эти проблемы (озвученные на большой пресс-конференции президента РФ - ред.) присутствуют. И вот вчера упоминалась Рязанская область. По доставке лекарственных препаратов, нужно двигаться быстрее, да, законтрактовали весь объем, но развести везде не успели. Но ведь пациентам все равно, почему это не произошло", - сказал Мурашко в интервью каналу "Россия 24".Он напомнил, что правительство приняло решение по выделению средств на амбулаторное лечение пациентов, фактически все средства доводятся в течение одного-двух дней, здесь есть требования к тому, чтобы все цепочки работали очень быстро.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589780871.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:317:2048:1853_1920x0_80_0_0_3f78e3ef07889549cc42c239cbba2920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, рязанская область, общество