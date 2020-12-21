https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590206945.html

Мурашко призвал Рязанскую область ускорить закупку лекарств от COVID-19

Мурашко призвал Рязанскую область ускорить закупку лекарств от COVID-19

Рязанской области по закупке лекарств для пациентов с коронавирусом надо работать быстрее, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:17

2020-12-21T13:17

2020-12-21T13:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694529_0:424:2048:1576_1920x0_80_0_0_3a640c728a895119db327f779ae59f98.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рязанской области по закупке лекарств для пациентов с коронавирусом надо работать быстрее, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Эти проблемы (озвученные на большой пресс-конференции президента РФ - ред.) присутствуют. И вот вчера упоминалась Рязанская область. По доставке лекарственных препаратов, нужно двигаться быстрее, да, законтрактовали весь объем, но развести везде не успели. Но ведь пациентам все равно, почему это не произошло", - сказал Мурашко в интервью каналу "Россия 24".Он напомнил, что правительство приняло решение по выделению средств на амбулаторное лечение пациентов, фактически все средства доводятся в течение одного-двух дней, здесь есть требования к тому, чтобы все цепочки работали очень быстро.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589780871.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, рязанская область, общество