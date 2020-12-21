https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590199053.html

Директор Центра Гамалеи рассказал, когда коронавирус станет управляемым

Директор Центра Гамалеи рассказал, когда коронавирус станет управляемым

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к ноябрю 2021 года в России около 70% жителей смогут получить вакцину, коронавирус после этого станет... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:45

2020-12-21T12:45

2020-12-21T12:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к ноябрю 2021 года в России около 70% жителей смогут получить вакцину, коронавирус после этого станет управляемым."Если по такому графику пойдет дальнейшее нарастание производства вакцины..., то это будет гарантия того, что к ноябрю следующего года большая часть, а именно, около 70% населения Российской Федерации получит данный вакцинный препарат, что будет гарантировать наличие популяционного иммунитета. Что сделает данную инфекцию, данный возбудитель вакциноуправляемым", - сказал он во время встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/shtamm-1590193500.html

россия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург