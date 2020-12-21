https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590198233.html
Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заболевают COVID-19
Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заболевают COVID-19
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил президенту РФ Владимиру Путину, почему в одной семье один заболевает коронавирусом, второй - нет: по словам... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:41
2020-12-21T12:41
2020-12-21T13:12
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил президенту РФ Владимиру Путину, почему в одной семье один заболевает коронавирусом, второй - нет: по словам эпидемиолога, это следствие большого количества интерферона у людей, которые ведут здоровый образ жизни.В ходе видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID, Путин сказал, что "человеку неподготовленному трудно разобраться" в "птичьем языке" специалистов-эпидемиологов, и попросил объяснить, почему "члены одной семьи сталкиваются, оба провакцинированные, с вирусом, один заболевает в легкой форме, а второй - вообще нет". "Как это объяснить?", - задал вопрос глава государства.По его словам, в данном случае весь инфекционный процесс того человека, который не заболевает, "заканчивается на первой фазе иммунного ответа, на фазе фагоцитоза"."Здесь не требуется включение специфического иммунитета, более глубокого иммунитета, обусловленного введением вакцины. То есть, этот человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно. Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое нечасто встречается, но встречается", - добавил Гинцбург."Ну вот у меня, повторяю, несколько случаев - несколько уже случаев - когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом, уже провакцинированные, один заболевает - действительно, в легкой форме, правда, это точно, в очень легкой, день-два и все проходит, а второй - не заболевает вообще. Во всяком случае, это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека. Это совершенно очевидно. Я вас с этим поздравляю еще раз", - сказал на это Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590199053.html
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здоровье - общество, astrazeneca , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург
объяснил президенту РФ Владимиру Путину
, почему в одной семье один заболевает коронавирусом, второй - нет: по словам эпидемиолога, это следствие большого количества интерферона у людей, которые ведут здоровый образ жизни.
В ходе видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между центром Гамалеи
и AstraZeneca
в сфере борьбы с COVID, Путин сказал, что "человеку неподготовленному трудно разобраться" в "птичьем языке" специалистов-эпидемиологов, и попросил объяснить, почему "члены одной семьи сталкиваются, оба провакцинированные, с вирусом, один заболевает в легкой форме, а второй - вообще нет". "Как это объяснить?", - задал вопрос глава государства.
"Это очень просто объясняется. У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врожденного иммунитета", - ответил на это Гинцбург.
По его словам, в данном случае весь инфекционный процесс того человека, который не заболевает, "заканчивается на первой фазе иммунного ответа, на фазе фагоцитоза".
"Здесь не требуется включение специфического иммунитета, более глубокого иммунитета, обусловленного введением вакцины. То есть, этот человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно. Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое нечасто встречается, но встречается", - добавил Гинцбург.
"Ну вот у меня, повторяю, несколько случаев - несколько уже случаев - когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом, уже провакцинированные, один заболевает - действительно, в легкой форме, правда, это точно, в очень легкой, день-два и все проходит, а второй - не заболевает вообще. Во всяком случае, это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека. Это совершенно очевидно. Я вас с этим поздравляю еще раз", - сказал на это Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф