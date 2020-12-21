https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590192744.html

Кремль переадресовал в правительство вопрос об авиасообщении с Британией

Кремль переадресовал в правительство вопрос об авиасообщении с Британией

В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса в Великобритании, но принятие решения о прекращении авиасообщения - это прерогатива... РИА Новости, 21.12.2020

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2020-12-21T13:14

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса в Великобритании, но принятие решения о прекращении авиасообщения - это прерогатива правительственного оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На фоне сообщений о новой мутации коронавируса, которая появилась в Великобритании, ряд стран объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с ней."Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли прекращение авиасообщения с этой страной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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