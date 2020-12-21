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Кремль переадресовал в правительство вопрос об авиасообщении с Британией
Кремль переадресовал в правительство вопрос об авиасообщении с Британией
В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса в Великобритании, но принятие решения о прекращении авиасообщения - это прерогатива... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:21
2020-12-21T12:21
2020-12-21T13:14
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса в Великобритании, но принятие решения о прекращении авиасообщения - это прерогатива правительственного оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На фоне сообщений о новой мутации коронавируса, которая появилась в Великобритании, ряд стран объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с ней."Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли прекращение авиасообщения с этой страной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество, в мире
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
В России внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса в Великобритании
, но принятие решения о прекращении авиасообщения - это прерогатива правительственного оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
На фоне сообщений о новой мутации коронавируса, которая появилась в Великобритании, ряд стран объявил о том, что приостанавливает транспортное сообщение с ней.
"Тема очень специфическая, и это решение должен принимать правительственный штаб. Поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли прекращение авиасообщения с этой страной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.