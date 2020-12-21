https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590190645.html

Вирусолог назвал тревогу из-за нового штамма коронавируса неоправданной

Вирусолог назвал тревогу из-за нового штамма коронавируса неоправданной

Серьезная тревога в связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании не оправдана с точки зрения научных данных, поскольку нет... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:11

2020-12-21T12:11

2020-12-21T12:11

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

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РИМ, 21 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Серьезная тревога в связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании не оправдана с точки зрения научных данных, поскольку нет доказательств того, что он более летален и не поддается действию уже созданных вакцин, считает глава Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), известный вирусолог Джорджо Палу.По мнению Палу, тревога, возникшая в связи с обнаружением новой мутации коронавируса "не оправдана с точки зрения научных данных" и является последствием "избытка осторожности, связанного с тревожным восприятием пандемии"."От уханьского прототипа уже появились тысячи мутаций, которые позволяют проследить эволюцию вируса и классифицировать различные его генотипы… До сих пор ни одна из этих мутаций не была связана с усилением вирулентности, то есть способности вируса вызывать заболевание, убивать больше", - заявил глава агентства.По словам Палу, определенную озабоченность ученых вызывает тот факт, многочисленные мутации коронавируса связаны с протеином S, на который воздействуют антитела, появляющиеся в результате применения вакцины. Однако он указал, что для выяснения того, насколько это действительно опасно, потребуются еще месяцы научных исследований. Это же относится и к вопросу об эффективности уже созданных вакцин. "Но нет доказательств того, что вирус ускользает из-под контроля антител", - подчеркнул вирусолог.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран Европы, в том числе Италия, объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. В воскресенье стало известно, что новый штамм коронавируса был обнаружен у итальянки, не так давно вернувшейся на родину из Великобритании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178525.html

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590182179.html

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, европа, италия, в мире