https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590190645.html
Вирусолог назвал тревогу из-за нового штамма коронавируса неоправданной
Вирусолог назвал тревогу из-за нового штамма коронавируса неоправданной
Серьезная тревога в связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании не оправдана с точки зрения научных данных, поскольку нет... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:11
2020-12-21T12:11
2020-12-21T12:11
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
европа
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590085994_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_74f7be6fce3c75a73e71ba00ee45a8d7.jpg
РИМ, 21 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Серьезная тревога в связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании не оправдана с точки зрения научных данных, поскольку нет доказательств того, что он более летален и не поддается действию уже созданных вакцин, считает глава Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), известный вирусолог Джорджо Палу.По мнению Палу, тревога, возникшая в связи с обнаружением новой мутации коронавируса "не оправдана с точки зрения научных данных" и является последствием "избытка осторожности, связанного с тревожным восприятием пандемии"."От уханьского прототипа уже появились тысячи мутаций, которые позволяют проследить эволюцию вируса и классифицировать различные его генотипы… До сих пор ни одна из этих мутаций не была связана с усилением вирулентности, то есть способности вируса вызывать заболевание, убивать больше", - заявил глава агентства.По словам Палу, определенную озабоченность ученых вызывает тот факт, многочисленные мутации коронавируса связаны с протеином S, на который воздействуют антитела, появляющиеся в результате применения вакцины. Однако он указал, что для выяснения того, насколько это действительно опасно, потребуются еще месяцы научных исследований. Это же относится и к вопросу об эффективности уже созданных вакцин. "Но нет доказательств того, что вирус ускользает из-под контроля антител", - подчеркнул вирусолог.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран Европы, в том числе Италия, объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. В воскресенье стало известно, что новый штамм коронавируса был обнаружен у итальянки, не так давно вернувшейся на родину из Великобритании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178525.html
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590182179.html
великобритания
европа
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590085994_0:276:2362:2048_1920x0_80_0_0_c1c12ccc966460ea789791d1018a3d08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, европа, италия, в мире
РИМ, 21 дек – РИА Новости, Сергей Старцев.
Серьезная тревога в связи с обнаружением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании
не оправдана с точки зрения научных данных, поскольку нет доказательств того, что он более летален и не поддается действию уже созданных вакцин, считает глава Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), известный вирусолог Джорджо Палу.
"Нет доказательств того, что эта мутация делает вирус более летальным и позволяет ему ускользнуть от вакцин. Речь идет о мутациях, которые ведут к росту его контагиозности (заразительности)", - заявил видный ученый в интервью, которое в понедельник опубликовала туринская газета La Stampa.
По мнению Палу, тревога, возникшая в связи с обнаружением новой мутации коронавируса "не оправдана с точки зрения научных данных" и является последствием "избытка осторожности, связанного с тревожным восприятием пандемии".
"От уханьского прототипа уже появились тысячи мутаций, которые позволяют проследить эволюцию вируса и классифицировать различные его генотипы… До сих пор ни одна из этих мутаций не была связана с усилением вирулентности, то есть способности вируса вызывать заболевание, убивать больше", - заявил глава агентства.
По словам Палу, определенную озабоченность ученых вызывает тот факт, многочисленные мутации коронавируса связаны с протеином S, на который воздействуют антитела, появляющиеся в результате применения вакцины. Однако он указал, что для выяснения того, насколько это действительно опасно, потребуются еще месяцы научных исследований. Это же относится и к вопросу об эффективности уже созданных вакцин. "Но нет доказательств того, что вирус ускользает из-под контроля антител", - подчеркнул вирусолог.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
На фоне этой новости власти ряда стран Европы
, в том числе Италия
, объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. В воскресенье стало известно, что новый штамм коронавируса был обнаружен у итальянки, не так давно вернувшейся на родину из Великобритании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.