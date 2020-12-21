https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590182179.html
Инфекционист прокомментировал закрытие границ с Британией из-за COVID-19
Инфекционист прокомментировал закрытие границ с Британией из-за COVID-19
Закрытие границ с Великобританией из-за новой мутации коронавируса обосновано паникой из-за риска большей патогенности инфекции, однако это не более чем... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:24
2020-12-21T11:24
2020-12-21T11:26
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
евгений тимаков
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Закрытие границ с Великобританией из-за новой мутации коронавируса обосновано паникой из-за риска большей патогенности инфекции, однако это не более чем перестраховка, считает инфекционист Евгений Тимаков.Ранее появилась информация, что более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией после выявления там нового, более заразного штамма коронавируса. Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем, Лондоном и Амстердамом. В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что следят за обстановкой, а обо всех соответствующих решениях уведомят дополнительно.Инфекционист также отметил, что это уже восьмая мутация коронавируса.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новый штамм коронавируса в британии, евгений тимаков, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Закрытие границ с Великобританией
из-за новой мутации коронавируса обосновано паникой из-за риска большей патогенности инфекции, однако это не более чем перестраховка, считает инфекционист Евгений Тимаков
.
Ранее появилась информация, что более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией после выявления там нового, более заразного штамма коронавируса. Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем, Лондоном и Амстердамом. В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что следят за обстановкой, а обо всех соответствующих решениях уведомят дополнительно.
"Закрытие границ с Великобританией, то, что мы видим со стороны других стран, в чем-то обосновано. Я не говорю, что это необходимая мера, но она обоснована, потому что новая мутация вируса вызывает панику, что вирус может быть более патогенным, более серьезным, чем до этого. Но такого не будет. Это не более чем перестраховка", - сказал Тимаков РИА Новости.
Инфекционист также отметил, что это уже восьмая мутация коронавируса.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.