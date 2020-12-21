https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590182179.html

Инфекционист прокомментировал закрытие границ с Британией из-за COVID-19

Инфекционист прокомментировал закрытие границ с Британией из-за COVID-19

Закрытие границ с Великобританией из-за новой мутации коронавируса обосновано паникой из-за риска большей патогенности инфекции, однако это не более чем... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:24

2020-12-21T11:24

2020-12-21T11:26

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

евгений тимаков

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Закрытие границ с Великобританией из-за новой мутации коронавируса обосновано паникой из-за риска большей патогенности инфекции, однако это не более чем перестраховка, считает инфекционист Евгений Тимаков.Ранее появилась информация, что более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией после выявления там нового, более заразного штамма коронавируса. Первыми о прекращении полетов в Соединенное Королевство до 1 января в субботу объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Великобританией закрыла Бельгия. В связи с этим отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем, Лондоном и Амстердамом. В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что следят за обстановкой, а обо всех соответствующих решениях уведомят дополнительно.Инфекционист также отметил, что это уже восьмая мутация коронавируса.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178659.html

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новый штамм коронавируса в британии, евгений тимаков, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире